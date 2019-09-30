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Разумков пояснил, почему Раде нужно на 150 депутатов меньше

Комментариев: 10
Сейчас, если посчитать пропорционально, то как раз и должно быть около 300 народных депутатов, считает спикер.
Парламенту нужно около 300 депутатов, 298, если точнее, говорит Разумков
Парламенту нужно около 300 депутатов, 298, если точнее, говорит Разумков
УНИАН

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Количество народных депутатов нужно сократить до 300 из-за уменьшения численности населения. Об этом сказал спикер ВР Дмитрий Разумков в интервью "Цензор.НЕТ"

"По состоянию на 1991 год у нас было 450 народных депутатов. Они появились, потому что на тот момент население страны было около 52 миллионов", - поясняет он.

"Сейчас, если посчитать пропорционально, то как раз и должно быть около 300 народных депутатов", - уверен Разумков.

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"Учитывая то, что сегодня граждан Украины стало намного меньше, следует уменьшить и количество депутатов... Логику, откуда взялось 300, можно понять. Возьмем калькулятор и посчитаем - там получилось, кажется, 298", - пояснил спикер.

Напомним, 19 сентября Разумков передал закон об импичменте на подпись Зеленскому.

 

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Теги: Рада, депутаты, Разумков, закон
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Комментариев (11)
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Мыкола    30.09.2019, 11:56
Оценка:  0
Мыкола
А нахрена их столько? Сравните сначала количество сенаторов в США где проживает 300 миллионов человек и в Украине, где проживает на ПОРЯДОК меньше ! Вообще сократить до 150 и результат будет тот же. У нас чиновников целая ратьИх количество возрасло в разы по сранению с Советской Украиной !
Huper!    30.09.2019, 11:52
Оценка:  -2
Huper!
Может для начала стоит провести перепись населения?
WTF2_сосет_хyй    30.09.2019, 12:10
Оценка:  -1
WTF2_сосет_хyй
нахрена? по статистике потребления хлеба-27 лямов. переводить бабло еще на перепись
Coюзник    30.09.2019, 11:49
Оценка:  +1
Coюзник
Вообще то 450 народных депутатов ... соответствовало 450 районных округов
ВосставшийИзБана    30.09.2019, 11:52
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
У грязумкова свое особое мнение.
ВосставшийИзБана    30.09.2019, 11:40
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Т.е. по данным разумкова украинцев сегодня меньше 35 миллионов? Откуда у него такие сведения? Сорока на хвосте принесла?
WTF2_сосет_хyй    30.09.2019, 12:11
Оценка:  -1
WTF2_сосет_хyй
статистика потребления хлеба. ее не наeбешь))))
ВосставшийИзБана    30.09.2019, 12:16
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Потребление хлеба - это всего лишь потребление хлеба. Ничего о численности населения это не говорит.
WTF2_сосет_хyй    30.09.2019, 12:18
Оценка:  -1
WTF2_сосет_хyй
погугли не пизди. 1000пудовый результат
ВосставшийИзБана    30.09.2019, 12:20
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Перед тем как гуглить - подумай. Для расчета коэффициента нужна статистика численности населения. Т.е. для того чтобы рассчитать численность населения нужно знать численность населения. Замкнутый круг.
WTF2_сосет_хyй    30.09.2019, 12:29
Оценка:  0
WTF2_сосет_хyй
еще раз говорю-погугли. перепись других стран и потребление-совпадают, есть среднее число. от него и высчитывается численность людей на окраине. хлеб жрут одинаково. математика-наука точная
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