Разумков пояснил, почему Раде нужно на 150 депутатов меньше

Сейчас, если посчитать пропорционально, то как раз и должно быть около 300 народных депутатов, считает спикер.

Парламенту нужно около 300 депутатов, 298, если точнее, говорит Разумков УНИАН

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Количество народных депутатов нужно сократить до 300 из-за уменьшения численности населения. Об этом сказал спикер ВР Дмитрий Разумков в интервью "Цензор.НЕТ"

"По состоянию на 1991 год у нас было 450 народных депутатов. Они появились, потому что на тот момент население страны было около 52 миллионов", - поясняет он.

"Сейчас, если посчитать пропорционально, то как раз и должно быть около 300 народных депутатов", - уверен Разумков.

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"Учитывая то, что сегодня граждан Украины стало намного меньше, следует уменьшить и количество депутатов... Логику, откуда взялось 300, можно понять. Возьмем калькулятор и посчитаем - там получилось, кажется, 298", - пояснил спикер.

Напомним, 19 сентября Разумков передал закон об импичменте на подпись Зеленскому.

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