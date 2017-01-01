В Украину собрали президентский комитет ПАСЕ и генсек Совета Европы

Делегация и генсек посетят Киев для проведения консультаций с нашей страной.

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Президентский комитет ПАСЕ в ближайшее время приедет для консультаций в Киев. Об этом член украинской делегации Алексей Гончаренко написал в Facebook.

"Несколько членов ПАСЕ, в том числе и я, приехали в Ассамблею для неформальной работы, проведения консультаций и прочее", - отметил он.

"И вот есть первые новости. На президентском комитете ПАСЕ принято решение в ближайшее время провести заседание ПК в Киеве для проведения консультаций с Украиной", - рассказал нардеп.

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Кроме того, генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич скоро посетит Украину, сообщил Гончаренко.

На заседании Бюро ПАСЕ новая генсек пообещала, что ее первый визит будет в Грузию, а второй - в Украину.

"Напомню, что она сейчас приступает к своим обязанностям после ухода Турбйорна Ягланда, который сделал очень много для возвращения России в ПАСЕ без санкций", - пояснил депутат.

Ранее в украинской делегации рассказали о перспективах демарша в ПАСЕ.

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