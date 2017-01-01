Луценко "слинял" из Украины, чтобы выучить английский - нардеп

Экс-генпрокурор, тесно связанный с громким скандалом вокруг Трампа и Байдена, стал недоступен для приехавших к нему американских журналистов.

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Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уехал в Великобританию, чтобы “подучить английский“. Об этом в своем Telegram-аккаунте сообщил бывший журналист и нардеп Сергей Лещенко.

Бывший генеральный прокурор Луценко слинял из Украины... в Британию. В самый разгар кризиса в связи с импичментом Дональду Трампу, который спровоцировали поставки дезинформации от Луценко в адрес Руди Джулиани, - написал Лещенко.

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Источником данной информации нардеп назвал журналиста NBC Ричарда Энгеля, который на днях общался с Луценко в Киеве.

Иностранные журналисты в шоке от такого поведения человека, заварившего всю эту кашу. Подтянуть английский можно сейчас неплохо и у нас, тем более в Киев слетелось множество американских журналистов, прямо на улице можно встретить настоящих звезд их теленовостей, и все они ищут встречи с Луценко в связи с его недавними заявлениями о Байдене, - отметил Лещенко.

Напомним, ранее Юрий Луценко заверил, что неоднократно отказывал Рудольфу Джулиани в уголовном преследовании сына Джо Байдена.

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