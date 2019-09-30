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В Днепре умер раненный снайпером боец ВСУ

Комментариев: 6
Владимира Аджавенко ранили в голову, в него попал вражеский снайпер.
Аджавенко был ранен в голову, его травма оказалась несовместимой с жизнью
Аджавенко был ранен в голову, его травма оказалась несовместимой с жизнью
Facebook 56 ОМПБр

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В больнице Мечникова в Днепре умер тяжело раненый сержант 56 ОМПБр Владимир Аджавенко. Об этом сообщила сама бригада в Facebook.

Вражеский снайпер попал в голову военнослужащего. Врачи две недели боролись за жизнь 25-летнего бойца. Боец был доставлен в больницу в бессознательном состоянии.

"К сожалению, вчера ночью в больнице имени Мечникова оборвалась жизнь нашего боевого собрата, Владимира Аджавенко. Его боевая травма оказалась несовместимой с жизнью", - говорится в сообщении.

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"Врачи боролись за жизнь Володи до последнего ... Выражаем соболезнования семье погибшего воина. Герои не умирают!", - подчеркивают бойцы.

Ранее сообщалось о гибели на Донбассе бойца батальона "Айдар" Анастасии Витковской.

 

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Теги: ВСУ, снайпер, боец, смерть, ранение, Донбасс
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Комментариев (6)
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VSHIVANKA    30.09.2019, 14:00
Оценка:  0
VSHIVANKA
РАНИЛИ В ГОЛОВУ, ПЕЙ ЗЕЛЕНКУ !!!
СУГС !!!
Rangol    30.09.2019, 13:24
Оценка:  -3
Rangol
Потихоньку, но верно очищают Украину от фашистких оккупантов.
WTF2wtf    30.09.2019, 13:52
Оценка:  0
WTF2wtf
Путинские фашисты пока не спешат убираться из оккупированных Крыма и Донбасса, продолжая мешать захваченный россией Донбасс с кровью и грязью ... ((((
Антибес    30.09.2019, 13:24
Оценка:  0
Антибес
Умирают люди.А наёмники,убивающие свой народ за деньги,не умирают.Они дохнут.Ибо людьми этот биомусор не является,в принципе.
Рики    30.09.2019, 13:34
Оценка:  0
Рики
Это ты о том биомусоре , который вторгся в другую страну и убивает людей, которые защищают свою землю ?
Рики    30.09.2019, 13:34
Оценка:  0
Рики
мыслитель, мл..ть.
WTF2wtf    30.09.2019, 13:53
Оценка:  +1
WTF2wtf
Для президента россии его наемники просто расходный материал ... и войну он ведет не в своей стране, ему насрать на все проблемы местных от российской оккупации.
А украинские солдаты защищают свою страну на своей земле!
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