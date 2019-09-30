В Днепре умер раненный снайпером боец ВСУ

Владимира Аджавенко ранили в голову, в него попал вражеский снайпер.

Аджавенко был ранен в голову, его травма оказалась несовместимой с жизнью Facebook 56 ОМПБр

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В больнице Мечникова в Днепре умер тяжело раненый сержант 56 ОМПБр Владимир Аджавенко. Об этом сообщила сама бригада в Facebook.

Вражеский снайпер попал в голову военнослужащего. Врачи две недели боролись за жизнь 25-летнего бойца. Боец был доставлен в больницу в бессознательном состоянии.

"К сожалению, вчера ночью в больнице имени Мечникова оборвалась жизнь нашего боевого собрата, Владимира Аджавенко. Его боевая травма оказалась несовместимой с жизнью", - говорится в сообщении.

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"Врачи боролись за жизнь Володи до последнего ... Выражаем соболезнования семье погибшего воина. Герои не умирают!", - подчеркивают бойцы.

Ранее сообщалось о гибели на Донбассе бойца батальона "Айдар" Анастасии Витковской.

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