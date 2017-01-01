Программа деятельности Кабмина передана на рассмотрение в парламент

Подробный план работы нового правительства должны одобрить народные депутаты.

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В Верховную раду внесен проект постановления №2186 “О Программе деятельности Кабинета министров Украины“. “Карточка“ документа уже появилась на сайте парламента.

Программа деятельности Кабмина содержит в себе план работы каждого министерства сразу по нескольким направлениям. В самом документе этот план подан в виде простых целей. Например, план работы Министерства энергетики и защиты окружающей среды включает восемь таких целей:

Меньшее количество украинцев находится за чертой энергетической бедности и повышена энергоэффективность экономики. Украинские потребители и украинский бизнес платят справедливую цену за качественные энергетические товары. Украинцам не угрожают риски остаться без энергообеспечения. Украинец живет в благоприятной и чистой окружающей среде. Украинцы меньше страдают от накопления отходов. Украинцы более эффективно и экономно используют природные ресурсы. Украинцы сохраняют природные экосистемы для потомков. Украинец осознает последствия глобальных изменений климата, принимает меры для их предотвращения, однако готов к ним адаптироваться.

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Для каждой такой цели предусмотрены более конкретные целевые показатели. Например, для цели №3 (Украинцам не угрожают риски остаться без энергообеспечения) предусмотрены такие показатели:

Уменьшение доли одного источника в общем объеме любого энергетического ресурса (кроме ядерного топлива) до 30%;

Уменьшение средней продолжительности и частоты отключений потребителей.

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Основные положения плана действий Кабинета министров содержат расчеты динамики роста государственного бюджета, тарифы на газ, ожидаемый эффект от мероприятий по приватизации и законодательных изменений, а также множество других расчетных, плановых и целевых показателей по каждому министерству.

Как ранее утверждал первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук, депутаты могут приступить к рассмотрению проекта постановления уже на этой неделе.

Напомним, в Кабмине прокомментировали повышение кредитного рейтинга Украины агентством Standard & Poor's.

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