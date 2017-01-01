Программа деятельности Кабмина передана на рассмотрение в парламент
Читай также: Пассажирское ж/д-сообщение с Россией прекращать не будут - Кабмин
В Верховную раду внесен проект постановления №2186 “О Программе деятельности Кабинета министров Украины“. “Карточка“ документа уже появилась на сайте парламента.
Программа деятельности Кабмина содержит в себе план работы каждого министерства сразу по нескольким направлениям. В самом документе этот план подан в виде простых целей. Например, план работы Министерства энергетики и защиты окружающей среды включает восемь таких целей:
- Меньшее количество украинцев находится за чертой энергетической бедности и повышена энергоэффективность экономики.
- Украинские потребители и украинский бизнес платят справедливую цену за качественные энергетические товары.
- Украинцам не угрожают риски остаться без энергообеспечения.
- Украинец живет в благоприятной и чистой окружающей среде.
- Украинцы меньше страдают от накопления отходов.
- Украинцы более эффективно и экономно используют природные ресурсы.
- Украинцы сохраняют природные экосистемы для потомков.
- Украинец осознает последствия глобальных изменений климата, принимает меры для их предотвращения, однако готов к ним адаптироваться.
Читай также: Мосийчука и Булатова уволили из Кабмина
Для каждой такой цели предусмотрены более конкретные целевые показатели. Например, для цели №3 (Украинцам не угрожают риски остаться без энергообеспечения) предусмотрены такие показатели:
- Уменьшение доли одного источника в общем объеме любого энергетического ресурса (кроме ядерного топлива) до 30%;
- Уменьшение средней продолжительности и частоты отключений потребителей.
Читай также: “Все министерства в одном здании“: Дубилет о своей задаче-максимум
Основные положения плана действий Кабинета министров содержат расчеты динамики роста государственного бюджета, тарифы на газ, ожидаемый эффект от мероприятий по приватизации и законодательных изменений, а также множество других расчетных, плановых и целевых показателей по каждому министерству.
Как ранее утверждал первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук, депутаты могут приступить к рассмотрению проекта постановления уже на этой неделе.
Напомним, в Кабмине прокомментировали повышение кредитного рейтинга Украины агентством Standard & Poor's.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.