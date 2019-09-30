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Устали сидеть: В Раде объяснили провал двух президентских законопроектов

Комментариев: 4
Депутатам неудобно сидеть в зале, поэтому они выходят погулять и не всегда успевают вернуться на голосование.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков
Фейсбук Дмитрия Разумкова

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Верховная Рада, в которой большинство составляют представители президентской партии, провалили голосование уже двух внесенных президентом законопроектов из-за того, что депутатам “не очень удобно сидеть в Раде“. Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

По его словам, имела место организационная проблема:

Потому что не все успели дойти до места. Мы работаем очень насыщенно, сидеть в Раде не очень удобно, вообще от слова абсолютно. И народные депутаты кто-то встает, кто-то выходит, - отметил спикер.

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Также Разумков заявил, что не видит повода для беспокойства и утверждает, что уже на этой неделе законопроект № 1009 об оперативно-розыскных мероприятиях по народным депутатам будет вновь поставлен на голосование.

За всю каденцию этого парламента не проголосовали два закона. Всегда в партии должна быть дискуссия. По поводу последнего голосования 1009. Он пошел на повторное второе чтение, я думаю, что он будет подготовлен, и на следующей неделе мы сможем его рассматривать, я не вижу в этом больших проблем, - рассказал Разумков.

Напомним, Разумков пояснил, почему Раде нужно на 150 депутатов меньше.

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Теги: Слуга народа, президент, Разумков, законопроект
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Комментариев (4)
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Колишній-східняк    30.09.2019, 13:43
Оценка:  +2
Колишній-східняк
не долго музыка играла...
Andreikiev    30.09.2019, 13:06
Оценка:  +2
Andreikiev
Думал блин неделю и придумал отмазку. И главное думает какой я пля крутой всех нае-пал.
alex-zol    30.09.2019, 13:05
Оценка:  +4
alex-zol
я надеюсь что врачи, при проведении операций у нардепов, тоже будут отходить погулять. Стоять-то неудобно по несколько часов)))))
Света    30.09.2019, 12:45
Оценка:  +6
Света
Я тоже на работе хочу ходить погулять.
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