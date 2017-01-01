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В Крыму ФСБ пыталась завербовать украинца

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Оккупанты заставляли гражданина Украины собирать и передавать информацию о местах дислокации военной техники ВСУ.
Фсбшники задержали украинца в пункте пропуска "Джанкой"
Фсбшники задержали украинца в пункте пропуска "Джанкой"

Гражданин Украины обратился d правоохранительныt органs из-за попытки Федеральной службы безопасности РФ завербовать его для шпионажа/

Об этом сообщает пресс-служба прокуратура АР Крым.

Сообщается, что к правоохранительным органам автономии обратился гражданин Украины, который в сентябре 2016 года во время пребывания на оккупационном "пункте пропуска" "Джанкой" был доставлен российскими пограничниками к представителям ФСБ, которые заставляли его к негласному сотрудничеству в интересах Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

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"Представители "спецслужб" заставляли гражданина Украины собирать и передавать информацию о местах дислокации военной техники Вооруженных сил Украины в Геническом районе Херсонской области, членов Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" и крымскотатарского батальона "Аскер", - говорится в сообщении.

В связи с тем, что обратившийся к правоохранителям украинец не совершил никаких действий во исполнение преступного задания и добровольно обратилось к представителям правоохранительных органов автономии, в соответствии с ч. 2 ст. 111 УК Украины (Государственная измена - ред.) будет решен вопрос об обращении в суд с ходатайством об освобождении его от уголовной ответственности, отметили в прокуратуре.

Как сообщалось 27 сентября, в Крыму начались обыски у главы регионального Меджлиса в Судаке.

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Теги: Крым, шпион, ФСБ, оккупанты, Россия
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