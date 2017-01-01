Березкин и Жеваго отвергают предъявленные им обвинения

Оба экс-депутата уверены в своей невиновности и отрицают, что в их действиях был состав преступления.

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Бизнесмен и экс-депутат Константин Жеваго отвергает свою причастность к хищению средств банка “Финансы и Кредит“, в которой его подозревает Государственное бюро расследований. Об этом говорится в биржевом сообщении горнорудной компании Ferrexpo, которую контролирует Жеваго.

Мистер Жеваго категорически отрицает любые обвинения в проступках. Г-н Жеваго сообщил совету директоров Ferrexpo, что не получил уведомления о подозрении в соответствии с законодательством Украины, – сказано в сообщении.

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Аналогично отвергает предъявленные ему обвинения и другой экс-депутат – Станислав Березкин – которого Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает в хищении средств “Ощадбанка“.

В очередной раз информирую, что так называемое дело “Ощадбанка“ является сугубо хозяйственным спором и никак не может быть предметом уголовного преследования. Это не только мое мнение, так решил парламент страны, отказывая генеральному прокурору в снятии с меня депутатского иммунитета, - заявил он в комментарии “Українським новинам“.

Напомним, 27 сентября первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко заявила, что Жеваго заочно сообщили о подозрении в причастности к растрате 2,5 млрд гривен банка “Финансы и Кредит“. В тот же день НАБУ вручило уведомление о подозрении экс-депутату Березкину, которого считают виновным в хищении 20 млн. долл. из “Ощадбанка“.

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