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В Полтаве произошла драка со стрельбой

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Конфликтовавшие люди были выпившими.
Полиция выясняла обстоятельства инцидента
Полиция выясняла обстоятельства инцидента
npu.gov.ua

В Полтаве на  улице Небесной Сотни поздним вечером 29 сентября мужчина открыл огонь из-за шумной компании, которая пыталась приставать к его жене.

Об этом сообщает региональное управление Национальной полиции.

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“Двое нетрезвых мужчин пытались цепляться к женщине, которая шла к себе домой. За нее вступился прохожий, сделал замечание. Нетрезвым не понравилось это, между тремя мужчинами началась драка“, - сообщили в полиции.

В ходе конфликта мужчину избили, а на крики женщины сюда подошел муж пострадавшей. С собой он взял травматический пистолет, из которого открыл стрельбу вверх. Нетрезвых задержали, избитого прохожего доставили в больницу.

Как сообщалось 17 сентября, в кафе Никополя избили прокурора и забрали его пистолет.

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Теги: Полтава, стрельба, драка
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