Украина готова к отопительному сезону – премьер Гончарук

Глава правительства заявил, что никаких проблем с теплом в зимний период быть не должно.

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Украина накопила необходимые резервы природного газа и готова к отопительному сезону. Об этом заявил глава правительства Алексей Гончарук, передает РБК-Украина.

По словам премьера, оснований считать, что зимой могут возникнуть проблемы с отоплением, нет:

К зиме мы готовы. Как я уже ранее говорил, у нас своевременно были накоплены необходимые резервы природного газа в наших хранилищах. И это дает возможность спокойно смотреть на зиму. Оснований считать, что зимой будут какие-то кризиса, у меня на сегодня нет, - заявил Гончарук

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Тем не менее, глава правительства отметил, что в Украине есть системные проблемы в сфере энергетики:

Если смотреть наперед, у нас много системных проблем в энергетике. Там также очень большой процент износа. Инфраструктура теряет огромное количество тепла. Потери в отдельных городах достигают 40%. Поэтому с этим нужно бороться. Мы очень много теряем. Очень нерасчетливо с этим себя ведем. Там же вопрос коррупции относительно неэффективного управления определенными объектами, - заявил Гончарук.

Напомним, в Нафтогазе считают, что отопительный сезон в части Киева под угрозой срыва.

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