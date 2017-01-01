Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина готова к отопительному сезону – премьер Гончарук

Комментариев: 0
Глава правительства заявил, что никаких проблем с теплом в зимний период быть не должно.
Украина готова к отопительному сезону – премьер Гончарук
Украина готова к отопительному сезону – премьер Гончарук
depositphotos.com

Читай также: Украина основательно готовится к зиме: газа импортировали намного больше

Украина накопила необходимые резервы природного газа и готова к отопительному сезону. Об этом заявил глава правительства Алексей Гончарук, передает РБК-Украина.

По словам премьера, оснований считать, что зимой могут возникнуть проблемы с отоплением, нет:

К зиме мы готовы. Как я уже ранее говорил, у нас своевременно были накоплены необходимые резервы природного газа в наших хранилищах. И это дает возможность спокойно смотреть на зиму. Оснований считать, что зимой будут какие-то кризиса, у меня на сегодня нет, - заявил Гончарук

Читай также: Премьер Гончарук завел Telegram-канал

Тем не менее, глава правительства отметил, что в Украине есть системные проблемы в сфере энергетики:

Если смотреть наперед, у нас много системных проблем в энергетике. Там также очень большой процент износа. Инфраструктура теряет огромное количество тепла. Потери в отдельных городах достигают 40%. Поэтому с этим нужно бороться. Мы очень много теряем. Очень нерасчетливо с этим себя ведем. Там же вопрос коррупции относительно неэффективного управления определенными объектами, - заявил Гончарук.

Напомним, в Нафтогазе считают, что отопительный сезон в части Киева под угрозой срыва.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Алексей Гончарук, отопительный сезон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь