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Свадьбу на 10 тысяч гостей провели в Дагестане

Комментариев: 3
Было организовано массовое бракосочетание.
Свадьбу на 10 тысяч гостей провели в Дагестане
© derbent.ru
Фото 1/5
  • Свадьба попала в Книгу рекордов Гиннесса
  • Свадьба попала в Книгу рекордов Гиннесса
  • Свадьба попала в Книгу рекордов Гиннесса
  • Свадьба попала в Книгу рекордов Гиннесса
  • Свадьба попала в Книгу рекордов Гиннесса
Свадьбу на 10 тысяч гостей провели в Дагестане
Свадьба попала в Книгу рекордов Гиннесса
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В Дербенте (республика Российской Федерации Дагестан) в воскресенье, 29 сентября, состоялась массовая свадьба, которая попала в Книгу рекордов Гиннесса, побив сразу два рекорда. 

Об этом пишет ТАСС.

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Так, во время этой свадьбы поженились 24 пары, представляющие 16 национальностей. Поздравить их с торжеством пришли 10 382 гостя. Мероприятия стало самой многонациональной свадьбой и свадьбой с самым большим количеством гостей. 

Кроме того, самым молодым супругам было по 19 лет, а другая пара отпраздновала бриллиантовую свадьбу, прожив 60 лет вместе.

Как сообщалось, 13 сентября Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.

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Теги: Книга рекордов Гиннесса, рекорд, свадьба, Россия, Дагестан
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Комментариев (3)
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Хитрый-Лис    30.09.2019, 15:20
Оценка:  0
Хитрый-Лис
Какая ПЕДИРАЦИЯ? РФ?
СтальнаяКрыса    30.09.2019, 14:58
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Дербент это горд Дагестанских евреев - мусульман.
СтальнаяКрыса    30.09.2019, 14:56
Оценка:  +2
СтальнаяКрыса
А почему эта новость опубликована в разделе "Украина"? Что журналист её писавший выпил боярышника много?
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