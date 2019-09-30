Было организовано массовое бракосочетание.

Свадьбу на 10 тысяч гостей провели в Дагестане

На весь экран Свернуть

Свадьбу на 10 тысяч гостей провели в Дагестане

В Дербенте (республика Российской Федерации Дагестан) в воскресенье, 29 сентября, состоялась массовая свадьба, которая попала в Книгу рекордов Гиннесса, побив сразу два рекорда.

Об этом пишет ТАСС.

Читай также: Порошенко тоже решил попиариться на свадьбе

Так, во время этой свадьбы поженились 24 пары, представляющие 16 национальностей. Поздравить их с торжеством пришли 10 382 гостя. Мероприятия стало самой многонациональной свадьбой и свадьбой с самым большим количеством гостей.

Кроме того, самым молодым супругам было по 19 лет, а другая пара отпраздновала бриллиантовую свадьбу, прожив 60 лет вместе.

Как сообщалось, 13 сентября Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram