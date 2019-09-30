Саакашвили отправится устраивать революцию в Грузии

Бывший президент надеется помочь народу сместить власть в своей родной стране.

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о намерении в ближайшее время вернуться на родину. Об этом он заявил в эфире местного телеканала Mtavari Arkhi, пишут Vlasti.net.

По словам политика, на Украине он чувствует себя хорошо, однако считает, что грузины теряют свою родину. "Я планирую вернуться в Грузию в ближайшие месяцы", — уточнил Саакашвили.

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На вопрос о будущем его политической партии на Украине «Движение новых сил» Саакашвили ответил, что не сможет заниматься другими делами до тех пор, пока не «остановит эту разруху и разрушение страны».

По словам экс-президента, он намерен "завершить правление" лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили "вместе с грузинским народом".

"Они настолько слабы, что не окажут сопротивление грузинскому народу", — считает Саакашвили. При этом политик не исключил революционного сценария развития событий в стране, который, по его мнению, завершится выборами.

Напомним, перед выборами Рады этим летом Саакашвили снял свою партию с выборов.

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