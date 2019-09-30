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Саакашвили отправится устраивать революцию в Грузии

Комментариев: 3
Бывший президент надеется помочь народу сместить власть в своей родной стране.
Саакашвили собрался вернуться в Грузию
Саакашвили собрался вернуться в Грузию
EPA/UPG

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о намерении в ближайшее время вернуться на родину. Об этом он заявил в эфире местного телеканала Mtavari Arkhi, пишут Vlasti.net.

По словам политика, на Украине он чувствует себя хорошо, однако считает, что грузины теряют свою родину. "Я планирую вернуться в Грузию в ближайшие месяцы", — уточнил Саакашвили.

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На вопрос о будущем его политической партии на Украине «Движение новых сил» Саакашвили ответил, что не сможет заниматься другими делами до тех пор, пока не «остановит эту разруху и разрушение страны».

По словам экс-президента, он намерен "завершить правление" лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили "вместе с грузинским народом".

"Они настолько слабы, что не окажут сопротивление грузинскому народу", — считает Саакашвили. При этом политик не исключил революционного сценария развития событий в стране, который, по его мнению, завершится выборами.

Напомним, перед выборами Рады этим летом Саакашвили снял свою партию с выборов.

 

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Теги: Саакашвили, Грузия, Украина, выборы, революция
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Комментариев (4)
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Peyot    30.09.2019, 15:30
Оценка:  0
Peyot
Вот давно пора. А то задолбал бегать тут по крышам и орать про корупцию когда самого на родине люди на вилы насадить готовы!
Бигсэм    30.09.2019, 15:18
Оценка:  -1
Бигсэм
Украина и Грузия без революций долго существовать не могут - только под эту лавочку можно клянчить помощь у Запада.
nelci    30.09.2019, 14:43
Оценка:  +1
nelci
Шо опять! Если шо, заходи, народ тебя примет, накормит и посадит, надолго....
ЗаУкраину    30.09.2019, 14:18
Оценка:  +1
ЗаУкраину
шо грЫзун, не нашлось тебе теплого местечка в современной, ЗЕленой Украине? Такая же участь ждет всех импортных "революционеров". Будешь до конца своего гнусного существования скитаться по свету, или сгниешь в родной тюрьме.
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