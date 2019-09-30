Выводы по кнопкодавству были сделаны - Разумков

Спикер считает, что срабатывающая на тепло кнопка для голосования не подходит.

Разумков объяснил, что нужно сделать с кнопкой для голосования Facebook Дмитрия Разумкова

Читай также: Заработались: Депутаты ВР дважды приняли один и тот же закон

В партии "Слуга народа" уже сделали выводы по недавнему кнопкодавству двух депутатов своей фракции. Об этом спикер ВР Дмитрий Разумков заявил в интервью Цензор. Нет.

"Моя позиция - за кнопкодавство нужно наказывать, и мы во время избирательной кампании говорили, что должны быть серьезные штрафы, а потом должно появиться законодательство, которое за кнопкодавство даст возможность лишать мандата", - отметил он.

Читай также: “Нафиг их всех распустить!”: Богдан пригрозил разогнать Верховную Раду

"Или сделать так, чтобы кнопкодавство было невозможно. Например, голосование по отпечатку пальца", - считает Разумков.

Сделать это очень быстро не получится, потому что, когда шла речь о сенсорной кнопке, в "Слуге народа считали, что это будет та сенсорная кнопка, которую привыкли видеть в айфоне или другом телефоне.

"А на самом деле та сенсорная кнопка - это просто еще одна кнопка, которая срабатывает на тепло. То есть кнопка, куда ты прикладываешь руку и вторая, на которую ты нажимаешь. Действительно, это надо менять", - уверен он.

Читай также: Разумков отчитал “слуг народа” и заподозрил подставу, - СМИ

"Два человека из партии Слуга народа допустили, на мой взгляд, очень серьезную ошибку, и они понимают, что они сделали. Они добровольно заплатили тот штраф, который мы предусматривали", - заверил Разумков.

"Мы говорили, что штраф должен быть от 40.-50 тыс.-80 тыс. грн, но они заплатят чуть меньше 40 тыс. грн", - уточнил он.

Напомним, Дмитрий Разумков также объяснил, почему Раде нужно на 150 депутатов меньше.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram