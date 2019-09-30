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Выводы по кнопкодавству были сделаны - Разумков

Комментариев: 3
Спикер считает, что срабатывающая на тепло кнопка для голосования не подходит.
Разумков объяснил, что нужно сделать с кнопкой для голосования
Разумков объяснил, что нужно сделать с кнопкой для голосования
Facebook Дмитрия Разумкова

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В партии "Слуга народа" уже сделали выводы по недавнему кнопкодавству двух депутатов своей фракции. Об этом спикер ВР Дмитрий Разумков заявил в интервью Цензор. Нет.

"Моя позиция - за кнопкодавство нужно наказывать, и мы во время избирательной кампании говорили, что должны быть серьезные штрафы, а потом должно появиться законодательство, которое за кнопкодавство даст возможность лишать мандата", - отметил он.

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"Или сделать так, чтобы кнопкодавство было невозможно. Например, голосование по отпечатку пальца", - считает Разумков.

Сделать это очень быстро не получится, потому что, когда шла речь о сенсорной кнопке,  в "Слуге народа считали, что это будет та сенсорная кнопка, которую привыкли видеть в айфоне или другом телефоне.

"А на самом деле та сенсорная кнопка - это просто еще одна кнопка, которая срабатывает на тепло. То есть кнопка, куда ты прикладываешь руку и вторая, на которую ты нажимаешь. Действительно, это надо менять", - уверен он.

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"Два человека из партии Слуга народа допустили, на мой взгляд, очень серьезную ошибку, и они понимают, что они сделали. Они добровольно заплатили тот штраф, который мы предусматривали", - заверил Разумков.

"Мы говорили, что штраф должен быть от 40.-50 тыс.-80 тыс. грн, но они заплатят чуть меньше 40 тыс. грн", - уточнил он.

Напомним, Дмитрий Разумков также объяснил, почему Раде нужно на 150 депутатов меньше.

 

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Теги: Разумков, Рада, кнопкодаство, Слуга народа, депутаты
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Комментариев (3)
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ЗаУкраину    30.09.2019, 14:22
Оценка:  0
ЗаУкраину
ПНХ использованные преЗЕрвативы! Вы перед выборами обещали лишать МАНДАта без разговоров. А как до дела, так копеечным (для них) штрафиком обошлись.
sv_sim    30.09.2019, 14:33
Оценка:  +1
sv_sim
Закон есть? НЕТ
Himik    30.09.2019, 14:33
Оценка:  +2
Himik
И так во всём. Тарифы, олигархи, коррупция, неприкосновенность...
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