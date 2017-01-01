Нетрезвый водитель джипа протаранил пограничный пункт на украино-белорусской границе.

Разбил авто и повредил инфраструктуру: украинец прорывался через границу в Беларусь

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Разбил авто и повредил инфраструктуру: украинец прорывался через границу в Беларусь

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На международном пункте пропуска “Славутич“ в Черниговской области мужчина на кроссовере пытался прорваться через границу в Беларусь. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

По информации пограничников, водитель автомобиля “Ford“, двигаясь на выезд из Украины, проигнорировал требования пограничного наряда об остановке. Чтобы предотвратить его прорыв через государственную границу, правоохранители применили средство принудительной остановки.

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В результате наезда автомобилем повреждено средство принудительной остановки и защитная стойка комплекса автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ “Янтарь“. Значительные повреждения получил и сам автомобиль.

Управлявший автомобилем 30-летний гражданин Украины, имевший внешние признаки алкогольного опьянения, получил медицинскую помощь и был направлен в медицинское учреждение для освидетельствования на состояние опьянения.

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Ему грозит ответственность по статьям административного кодекса 202 “Нарушение пограничного режима“, 204-1 “Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины“ и 185-10 “Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы“.

Вследствие инцидента ритмичность работы пункта пропуска нарушена не была.

Напомним, во Львовской области двух пограничниц будут судить за убийство младенца.

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