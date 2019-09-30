Подозреваемый в убийстве Бузины избран в Совет общественного контроля при НАБУ

Ранее подозреваемому Медведько грозил пожизненный срок.

Подозреваемый в убийстве публициста Олеся Бузины Андрей Медведько был избран в Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

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“23 сентября 2019 года состоялось рейтинговое интернет-голосование за кандидатов в Совет общественного контроля НАБУ взамен полномочия которых досрочно прекращены. В состав РГК вошли Иван Ясинский (ОО „Демократическая топор орды“) и Андрей Медведько (ОО „Союз ветеранов войны с Россией“)”, — отметили в ведомстве.

Как сообщалось в июне 2018 года, дело об убийстве журналиста Олеся Бузины рассмотрит суд присяжных.

Ране Шевченковский райсуд Киева продолжал рассмотрение дела об убийстве журналиста Олеся Бузины в феврале 2018.

Тогда отмечалось, что подозреваемым Медведько и Полищуку грозит пожизненный срок.

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