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Подозреваемый в убийстве Бузины избран в Совет общественного контроля при НАБУ

Комментариев: 8
Ранее подозреваемому Медведько грозил пожизненный срок.
Медведько избран в Совет общественного контроля НАБУ
Медведько избран в Совет общественного контроля НАБУ
rbc.ua

Подозреваемый в убийстве публициста Олеся Бузины Андрей Медведько был избран в Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

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“23 сентября 2019 года состоялось рейтинговое интернет-голосование за кандидатов в Совет общественного контроля НАБУ взамен полномочия которых досрочно прекращены. В состав РГК вошли Иван Ясинский (ОО „Демократическая топор орды“) и Андрей Медведько (ОО „Союз ветеранов войны с Россией“)”, — отметили в ведомстве.

Как сообщалось в июне 2018 года, дело об убийстве журналиста Олеся Бузины рассмотрит суд присяжных.

Ране Шевченковский райсуд Киева продолжал рассмотрение дела об убийстве журналиста Олеся Бузины в феврале 2018.

Тогда отмечалось, что подозреваемым Медведько и Полищуку грозит пожизненный срок.

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Теги: убийство Бузины, Андрей Медведько, НАБУ
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Комментариев (10)
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alex-zol    30.09.2019, 15:28
Оценка:  0
alex-zol
да это чучело еще сядет, так что пиdарасина иди на йух))))
Letohradek    30.09.2019, 15:23
Оценка:  -1
Letohradek
Вот это пинок под зад зэбилам! Ах ха ха ха ха ха ха .... ))))))))))))))))
alex-zol    30.09.2019, 15:22
Оценка:  0
alex-zol
позорище!!!
Letohradek    30.09.2019, 15:25
Оценка:  -3
Letohradek
Ватный уебень, всоси, что Порошенко уже давно не наживается на крови
kapablankas    30.09.2019, 15:31
Оценка:  0
kapablankas
все лижешь ???
YSL    30.09.2019, 15:12
Оценка:  +1
YSL
Грош цена клоуну.
ЗаУкраину    30.09.2019, 15:02
Оценка:  +4
ЗаУкраину
нУ дык преЗЕрватив же обещал посадки всех убийц и воров, на высокие должности.
Letohradek    30.09.2019, 15:25
Оценка:  -2
Letohradek
Да ну ... не может быть! Лишь бы не Порошенко )))))`
Бигсэм    30.09.2019, 15:02
Оценка:  +1
Бигсэм
Как такое могло произойти?
Letohradek    30.09.2019, 15:27
Оценка:  -1
Letohradek
В предвыборную эбилов предупреждали, что вас имеют как лохов! И теперь этому есть подтверждение! Всасывайте!
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