В основном речь идет о малых государствах Центральной Америки и островах Тихого океана.

Через 5 лет украинцы смогут ездить без виз еще в 14 стран depositphotos.com

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Кабинет министров в следующие 5 лет планирует расширить перечень безвизовых стран еще 14 государствами. Об этом говорится в утвержденной правительственной программе, переданной в Верховную Раду.

Увеличение перечня стран с безвизовым режимом для владельца украинского паспорта - залог открытия мира для украинцев, повышения уважения к нашему гражданину, обеспечения его прав, - указано в программе.

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В частности в следующие 5 лет безвизовыми для украинцев должны стать Гватемала, Гренада, Коста-Рика, Маврикий, Маршалловы острова, Монголия, Науру, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Сен-Винсент и Гренадины, Соломоновы острова и Ямайка.

Кроме того, в 2020 году планируется увеличить срок безвизового пребывания в Аргентине, упростить существующий режим поездок в Мексику, а также завершить переговоры об упрощении визового режима с Великобританией, Республикой Корея, Канадой, Японией, Австралией и другими странами.

Напомним, Программа деятельности Кабмина передана на рассмотрение в парламент.

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