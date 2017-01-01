Премьер-министр грозит вмешаться в конфликт внутри Минздрава

Глава правительства обещает в случае необходимости лично разобраться в происходящем.

Читай также: СБУ нашла признаки коррупции в документах о покупке “скорых“ на 100 млн

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не исключает возможности своего вмешательства в конфликт, возникший внутри коллектива Министерства здравоохранения. Об этом он заявил во время брифинга в Киеве, передает УНН.

Я разговаривал с министром, и она мне пообещала, что на этой неделе приложит усилия для того, чтобы покоммуницировать и выяснить, что происходит. Если министр будет считать нужным, мы проведем совместную встречу с коллективом для того, чтобы выяснить, в чем причина, - отметил премьер.

Читай также: Гончарук рассказал, когда подпишет новую программу с МВФ

По его мнению, проблема в Минздраве была вызвана отсутствием должной коммуникации между различными работниками министерства.

При этом он добавил, что смена команды министерства с изменением руководителя - это нормальное явление в Украине, которое, как правило, не выходит в публичную плоскость - так же, как и проведение аудита в любом ведомстве.

Напомним, госслужащие МОЗ обратились с открытым письмом к Гончаруку, в котором жаловались на политические репрессии в ведомстве и фактическую остановку его работы. В свою очередь министр Скалецкая утверждает, что ведомство работает нормально и что настоящим профессионалам ничего не угрожает.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.