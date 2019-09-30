За 5 лет порядка 70% госвузов прекратят быть бюджетными

Соответствующую программу утвердил Кабмин.

По задумке правительства планируется, что высшие учебные заведения получат реальную финансовую автономию.

Об этом говорится в программе деятельности правительства, обнародованной на сайте парламента.

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“За 5 лет не менее 70% государственных высших учебных заведений выйдут из статуса бюджетного учреждения. При этом все ректоры будут иметь в контрактах ключевые показатели эффективности и оцениваться по результатам их достижения. Доля государственного финансирования учреждений частной формы собственности составит не менее 5%“, - говорится в программе.

Изменение системы финансирования высшего образования должно обеспечить конкурентный уровень оплаты труда и постоянное профессиональное развитие научно-педагогических работников в учреждениях высшего образования.

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“Мы создадим действенную систему обеспечения качества высшего образования, основанного на широкой приверженности принципам академической добродетели, и направим усилия на обеспечение доверия украинского бизнеса к системе высшего образования в Украине. Большинство участников аккредитации будут считать внешние процедуры обеспечения качества четкими и прозрачными“, - уверяют в правительстве.

Планируется, что не менее 80% студентов не будут соприкасаться с проявлениями академической недоброчесности и/или предоставлением неправомерной выгоды в учреждениях высшего образования.

“Обеспечим удовлетворение разнообразных образовательных потребностей населения относительно личного и профессионального развития в системе образования взрослых, в том числе социально уязвимых категорий граждан. Создадим условия для признания в системе формального образования результатов обучения, полученных в неформальном и информальном образовании“, - сказано в программе.

Как сообщалось 23 сентября, в МОН хотят перенаправить молодежь из ВУЗов в профтехучилища.

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