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За 5 лет порядка 70% госвузов прекратят быть бюджетными

Комментариев: 8
Соответствующую программу утвердил Кабмин.
Изменения направлены на снижение уровня коррупции
Изменения направлены на снижение уровня коррупции
infocenter-odessa.com

По задумке правительства планируется, что высшие учебные заведения получат реальную финансовую автономию.

Об этом говорится в программе деятельности правительства, обнародованной  на сайте парламента.

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“За 5 лет не менее 70% государственных высших учебных заведений выйдут из статуса бюджетного учреждения. При этом все ректоры будут иметь в контрактах ключевые показатели эффективности и оцениваться по результатам их достижения. Доля государственного финансирования учреждений частной формы собственности составит не менее 5%“, - говорится в программе.

Изменение системы финансирования высшего образования должно обеспечить конкурентный уровень оплаты труда и постоянное профессиональное развитие научно-педагогических работников в учреждениях высшего образования.

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“Мы создадим действенную систему обеспечения качества высшего образования, основанного на широкой приверженности принципам академической добродетели, и направим усилия на обеспечение доверия украинского бизнеса к системе высшего образования в Украине. Большинство участников аккредитации будут считать внешние процедуры обеспечения качества четкими и прозрачными“, - уверяют в правительстве.

Планируется, что не менее 80% студентов не будут соприкасаться с проявлениями академической недоброчесности и/или предоставлением неправомерной выгоды в учреждениях высшего образования.

“Обеспечим удовлетворение разнообразных образовательных потребностей населения относительно личного и профессионального развития в системе образования взрослых, в том числе социально уязвимых категорий граждан. Создадим условия для признания в системе формального образования результатов обучения, полученных в неформальном и информальном образовании“, - сказано в программе.

Как сообщалось 23 сентября, в МОН хотят перенаправить молодежь из ВУЗов в профтехучилища.

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Теги: ВУЗ, образование, Кабмин
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Комментариев (8)
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Света    30.09.2019, 16:17
Оценка:  +1
Света
Не нужен им образованный народ.
fulminate    30.09.2019, 16:30
Оценка:  -2
fulminate
Скажи, а что конкретно тебе не нравится в этих изменениях?
fulminate    30.09.2019, 16:35
Оценка:  -2
fulminate
Ну или что тебе нравиться в существующей системе? Я закончил в 12 году. Это была жесть. Начиная от убитых аудиторий, в которых можно зимой ноги отморозить и заканчивая преподами-кидалами, у которых без денег ты ничего не сдашь. У нас один кент даже писать толком не умел. И получил диплом инженера...
Мыкола    30.09.2019, 15:52
Оценка:  +4
Мыкола
Ну, кто там орал о слугах народа ? Да эти слуги так и норовят залезть на шею своего хозяина и помыкать им ! Уроды настоящие без мозгов !
fulminate    30.09.2019, 16:04
Оценка:  -5
fulminate
У ВУЗов будет финансовая автономия. Если это плохо, то объясни почему?
ВосставшийИзБана    30.09.2019, 16:13
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Для того, чтобы государство функционировало и развивалось, оно должно готовить для себя кадры. Если вузы будут финансово независимы - как на них влиять7
fulminate    30.09.2019, 16:28
Оценка:  -3
fulminate
Работодатели начнут отдавать предпочтение выпускникам тех ВУЗов, где учат лучше. Где меньше коррупции. Тоже с абитуриентами. Кому хочется сидеть в аудиториях, где нет банального кондиционера? И руководство начнет убирать преподов, которые за деньги решаются ибо от престижа ВУЗа зависит их ЗП...
ВосставшийИзБана    30.09.2019, 15:35
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Уже сейчас в стране 73% дебилов, а что будет лет через 15? А лет через 25 козла презом выбирать будут по приколу.
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