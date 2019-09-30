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Опасный челлендж в соцсетях: 10-летний мальчик поджег сестру в Черкассах

Комментариев: 5
Новый флеш-моб "Подожги друга" набирает популярность среди подростков.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

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В Черкассах 11-летняя девочка попала в больницу с сильными ожогами из-за новой опасной игры “Подожги друга“. Об этом сообщил пресс-секретарь управления Государственной службы Украины по ЧС в Черкасской области Константин Проценко на своей странице в Facebook.

По его словам, в интернете зафиксирована новая волна пропаганды насилия среди детей и подростков. Жертвой одной из таких интернет-групп и оказалась черкасская школьница.

Как стало известно, ожоги она получила, когда ее собственноручно поджег ее 10-летний брат. По предварительным данным, дети играли в игру “Подожги друга“. Такой смертельно опасный флешмоб называется #Firechallenge и становится все более популярным среди подростков. Дети поджигают себя или своих товарищей, - написал Проценко.

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К счастью, свидетелем происшествия стал случайный прохожий. Ему удалось вовремя ликвидировать пламя, которое охватило одежду и тело девочки.

Пострадавшая была госпитализирована в ожоговое отделение первой городской больницы с тяжелыми ожогами верхней части туловища.

Напомним, в Казахстане из-за смартфона умерла школьница. Батарея гаджета взорвалась и разлетевшимися осколками нанесла девочке тяжелые травмы.

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Теги: девочка, школьница, ожоги, челлендж, Черкассы
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Комментариев (6)
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Sancho-s    30.09.2019, 16:25
Оценка:  +1
Sancho-s
Где родители, где воспитание?
VSHIVANKA    30.09.2019, 16:15
Оценка:  -3
VSHIVANKA
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ !!!
ТАК И ПРОДОЛЖАЙТЕ !!!
ЩЕНЯ ВМЭРЛА !!!
СМЕРТЬ Т. ВОРОГАМ !!!
НАВУКРАИНА ПОДНАДУЙСЯ !!!
СУГС !!!
Sancho-s    30.09.2019, 16:25
Оценка:  0
Sancho-s
Не всерись!
СтальнаяКрыса    30.09.2019, 16:00
Оценка:  -2
СтальнаяКрыса
Это всё придумали россияне, только у ватников в голове такие мысли зарождается.
Зелибоба    30.09.2019, 17:00
Оценка:  0
Зелибоба
забей хештг в инстаграм и ты там увидешь одних афроамериканцев
Зелибоба    30.09.2019, 15:47
Оценка:  0
Зелибоба
Кастрюлеголовые гены
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