Опасный челлендж в соцсетях: 10-летний мальчик поджег сестру в Черкассах

Новый флеш-моб "Подожги друга" набирает популярность среди подростков.

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В Черкассах 11-летняя девочка попала в больницу с сильными ожогами из-за новой опасной игры “Подожги друга“. Об этом сообщил пресс-секретарь управления Государственной службы Украины по ЧС в Черкасской области Константин Проценко на своей странице в Facebook.

По его словам, в интернете зафиксирована новая волна пропаганды насилия среди детей и подростков. Жертвой одной из таких интернет-групп и оказалась черкасская школьница.

Как стало известно, ожоги она получила, когда ее собственноручно поджег ее 10-летний брат. По предварительным данным, дети играли в игру “Подожги друга“. Такой смертельно опасный флешмоб называется #Firechallenge и становится все более популярным среди подростков. Дети поджигают себя или своих товарищей, - написал Проценко.

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К счастью, свидетелем происшествия стал случайный прохожий. Ему удалось вовремя ликвидировать пламя, которое охватило одежду и тело девочки.

Пострадавшая была госпитализирована в ожоговое отделение первой городской больницы с тяжелыми ожогами верхней части туловища.

Напомним, в Казахстане из-за смартфона умерла школьница. Батарея гаджета взорвалась и разлетевшимися осколками нанесла девочке тяжелые травмы.

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