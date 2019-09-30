Берлин заверил, что санкции против РФ пока ослаблять нет повода

Хотя в Германии и приветствуют обмен пленными с Украиной, там считают, что РФ должна сделать больше для выполнения Минских соглашений.

Санкции ЕС против РФ пока ослаблені не будут facebook.com/ParliamentaryAssembly

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Берлин приветствует обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной но не считает это достаточным основанием для облегчения санкций против РФ. Об этом заявил официальный представитель федерального правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает Укринформ.

“Позиция федерального правительства остается неизменной: для того, чтобы можно было начать думать о снятии санкций, нужны существенные шаги в исполнении Минских договоренностей", - отметил он.

"И над этими шагами мы стараемся работать всеми силами вместе с другими участниками нормандского формата“, - сказал Зайберт.

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Берлин приветствует, что РФ наконец отпустила моряков и режиссера Олега Сенцова. Вторым таким сигналом он считает восстановление разрушенного моста вблизи станицы Луганской.

“Но надо, чтобы оно шло дальше ... Минск должен быть выполнен в его существенных требованиях, а мы от этого весьма далеки“, - отметил Зайберт.

Он также подчеркнул, что Россия с самого начала и до сих пор имеет очень серьезное влияние на самопровозглашенные республики и предоставляет им существенную поддержку.

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Представитель МИД ФРГ Райнар Бреуль добавил, что речь идет не о немецких санкциях, а об ограничительных мерах, введенные ЕС.

Бреуль также заверил, что тема Украины и тема отношений с Россией будут одними из центральных в ЕС в следующем году, когда Германия будет председательствовать в Совете Европы.

Ранее сообщалось, что в Украину собралиcь президентский комитет ПАСЕ и генсек Совета Европы.

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