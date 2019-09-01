Одессит с кувалдой напал на журналистов

В Одессе мужчина кувалдой прогонял съёмочную группу местного телеканала и угрожал ружьем полиции.

В Одессе мужчина с применением кувалды и газового баллончика напал на общественников и съемочную группу местного 7 канала, приехавших проверить информацию о якобы его издевательствах над малолетним сыном. Об этом сообщил телеканал.

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Как отмечается, сегодня съемочная группа вместе с общественниками прибыла на улицу Панаса Мирного, где в частном доме мужчина силой удерживает своего 7-летнего ребенка. Информацию о том, что мальчик постоянно плачет, в том числе по ночам, распространили активисты. В частности, по словам очевидца Ирины Семкиной-Мецкер, она видела, как мать пыталась подойти к мальчику, но мужчина силой затянул его во двор.

"Соседи утверждают, что он издевается над ребенком систематически. Ребенок, со слов соседей, лежит под воротами, заглядывает в щель и плачет… Мать объявила голодовку и сказала, что без своего сына не уйдет", - сообщила Семкина-Мецкер.

Инцидент произошел, когда несколько общественников и съемочная группа телеканала, находились на улице, недалеко от дома, в котором проживает мужчина с двумя детьми. В частности, с 7-летним, из-за которого произошел конфликт.

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По словам журналистов, указанный мужчина выбежал на улицу с кувалдой, которой несколько раз ударил по принадлежащему активистам автомобилю, разбив стекло. Кроме того, он прыснул в лицо из газового баллончика оператору телеканала Андрею Кулибе.

"На месте происшествия уже работают "скорая" и полиция... Мужчина вооружен охотничьим ружьем. Он направлял дуло в сторону сотрудников полиции и корреспондента 7 канала", - заявил телеканал.

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Пострадавшего телеоператора Кулибу забрала скорая помощь. Со слов очевидцев, вместе с отцом в нападении участвовал его старший сын. Общественники утверждают, что о ситуации с 7-летним ребенком неоднократно сообщалось в полицию и службу по делам детей, но каких-либо действий для разрешения конфликта не предпринималось. Сейчас на месте происшествия находится оперативно-следственная группа.

Как сообщалось 28 сентября, Национальный союз журналистов Украины призвал Офис президента и пресс-секретаря президента Юлию Мендель пересмотреть свое отношение к журналистам, а также извиниться за некорректные заявления и досадные ситуации, которые произошли.

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