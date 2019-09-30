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В подвале травили тараканов: Эвакуировать пришлось всю многоэтажку в Черкассах

Комментариев: 1
Черкасщане массово отравились химикатами.
В подвале травили тараканов: Эвакуировать пришлось всю многоэтажку в Черкассах
© ck.dsns.gov.ua
Фото 1/6
  • Детей отправили в больницы для обследования
  • Детей отправили в больницы для обследования
  • Детей отправили в больницы для обследования
  • Детей отправили в больницы для обследования
  • Детей отправили в больницы для обследования
  • Детей отправили в больницы для обследования
В подвале травили тараканов: Эвакуировать пришлось всю многоэтажку в Черкассах
Детей отправили в больницы для обследования
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В одном из многоквартирных домов в Черкассах в результате проведения инсектиционных работ в подвале люди массово отравились химикатами, жителей дома эвакуировали.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области.

“После проведения инсектиционных работ в подвале первого подъезда жилого дома на улице Крылова, люди начали массово обращаться за медицинской помощью“, - говорится в сообщении.

Сейчас идет эвакуация пострадавших. Спасатели на свежий воздух вывели 20 человек, 2 взрослых и 5 детей доставлены в больницы для дополнительного обследования.

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“Спасатели в индивидуальных средствах защиты органов дыхания и специальных костюмах проводят по квартирный обход, во время которого информируют людей об опасности отравления и проводят эвакуацию пострадавших“, - отметили в пресс-службе.

Часть людей, которые отказались от эвакуации, находятся на балконах и ждут когда минует опасность.

На месте происшествия работают 6 карет скорой медицинской помощи. Медики осматривают пострадавших и оценивают общее состояние жителей подъезда.

Кроме спасателей и медиков на месте происшествия также работают все службы экстренного вызова.

Как сообщалось 28 сентября, оккупанты в Крыму уничтожают заповедную Бакальскую косу.

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Теги: тараканы, химикаты, отравление, Черкассы
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Комментариев (1)
Колишній-східняк    30.09.2019, 16:33
Оценка:  0
Колишній-східняк
Дивно, колись і в Києві квартири, магазини та інші приміщення кишіли тарганами. Але вони давно вже якось перевелися без будь-якої хімії.
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