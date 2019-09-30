Черкасщане массово отравились химикатами.

Детей отправили в больницы для обследования

В подвале травили тараканов: Эвакуировать пришлось всю многоэтажку в Черкассах

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В подвале травили тараканов: Эвакуировать пришлось всю многоэтажку в Черкассах

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В одном из многоквартирных домов в Черкассах в результате проведения инсектиционных работ в подвале люди массово отравились химикатами, жителей дома эвакуировали.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области.

“После проведения инсектиционных работ в подвале первого подъезда жилого дома на улице Крылова, люди начали массово обращаться за медицинской помощью“, - говорится в сообщении.

Сейчас идет эвакуация пострадавших. Спасатели на свежий воздух вывели 20 человек, 2 взрослых и 5 детей доставлены в больницы для дополнительного обследования.

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“Спасатели в индивидуальных средствах защиты органов дыхания и специальных костюмах проводят по квартирный обход, во время которого информируют людей об опасности отравления и проводят эвакуацию пострадавших“, - отметили в пресс-службе.

Часть людей, которые отказались от эвакуации, находятся на балконах и ждут когда минует опасность.

На месте происшествия работают 6 карет скорой медицинской помощи. Медики осматривают пострадавших и оценивают общее состояние жителей подъезда.

Кроме спасателей и медиков на месте происшествия также работают все службы экстренного вызова.

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