Зеленский пообещал не проводить никаких расследований по приказу других стран

При этом правоохранительные органы готовы расследовать нарушения закона, но президент тут не причем, пояснил глава государства.

Зеленский заверил, что Украина не будет расследовать дела по чужому приказу president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет проводить никаких расследований по приказу других стран, передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

На вопрос, будет ли Киев начинать расследование Джо Байдена и его сына Хантера по просьбе Трампа, Зеленский ответил, что Киев не будет действовать исключительно по приказу других стран.

“Нам нельзя приказывать что-то делать. Мы независимая страна“, - сказал Зеленский.

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“Мы открыты, мы готовы расследовать, но это не имеет никакого отношения ко мне. Наши независимые правоохранительные органы готовы расследовать любые случаи нарушения закона“, - добавил президент.

Зеленский также сказал, что Украина вряд ли опубликует свою версию стенограммы телефонного звонка 25 июля с президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, было бы неправильно делиться украинским конспектом или стенограммой звонка.

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“До президентства я никогда не был дипломатом, но я думаю, что у меня было много таких разговоров в моей жизни и будет еще много“, - сказал Зеленский. “Есть определенные нюансы и вещи, которые, я думаю, было бы неправильно даже публиковать“, - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что скандал о разговоре Зеленского и Трампа высмеяли в мемах.

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