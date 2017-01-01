Жительница Донецкой области наняла киллера для убийства мужа

Заказчицу и ее сообщника задержали.

За расправу над мужем женщина обещала заплатить 30 тысяч долларов dn.npu.gov.ua

В Донецкой области в связи с конфликтом из-за общего имущества жена спланировала убийство своего мужа-фермера.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Донецкой области.

Читай также: В Броварах мужчина "заказал" экс-жену, которая до этого "заказывала" его

"Жена заказала мужа, наняв посредника для поисков киллера. Силовики инсценировали убийство и спасли жизнь человека, который даже не подозревал, что находится в смертельной опасности", - говорится в сообщении.

Неделю назад в следственное управление полиции Донецкой области поступила информация от Службы безопасности Украины о подготовке убийства.

Установлено, что инициатором преступления является 36-летняя жительница Волновахского района. В связи с конфликтом из-за общего имущества женщина спланировала убийство своего мужа-фермера.

Злоумышленница наняла посредника - ранее судимого жителя соседнего города. За расправу над мужем жена пообещала заплатить 30 тысяч долларов. Сообщник вышел на подставного киллера.

"Следователи и сотрудники СБУ организовывали операцию от начала до момента задержания обоих фигурантов. Пострадавший узнал о том, что его заказали, накануне "убийства", - отметили в Нацполиции.

29 сентября, силовики провели инсценировку тяжкого преступления. Жертве якобы разбили голову битой на сельской дороге. Для правдоподобности 38-летнему потерпевшему нанесли специальный грим.

Читай также: Киев отказывается выдавать Кремлю киллера, покушавшегося на Окуеву и Осмаева

"В этот же день во время передачи исполнителю его доли вознаграждения задержали посредника, а позже - и заказчицу убийства. Женщина получила "доказательства" смерти мужа и думала, что ее план сработал", - говорится в сообщении.

Деньги, которые получил киллер, изъяты. Обоим фигурантам инкриминируется ст. 14 п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное по заказу). Досудебное расследование осуществляет следственное управление областного главка полиции под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области.

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как стало известно 28 сентября, суд отпустил на свободу киллеров - членов масштабной наркогруппировки Овсепяна.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram