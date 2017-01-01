В ПАСЕ надеются, что Украина подтвердит полномочия своей делегации

В ПАСЕ сожалеют, что что украинский парламент вовремя не представил заявку на подтверждение полномочий своей делегации на этой части сессии.

В ПАСЕ сожалеют об отсутствии Украині официально на сессии Ellen Wuibaux/Twitter

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Отсутствие делегации Украины на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы вызывает сожаление. Об этом заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, выступая на открытии осенней сессии организации, передает УНН.

В ПАСЕ рассчитывают, что заявка на подтверждение полномочий украинских законодателей будет направлена в ближайшее время.

“Диалог и сотрудничество с украинской делегацией для меня лично и для нас всех очень важны, потому что Украина является членом нашей организации, она должна пользоваться нашей безоговорочной поддержкой”, — сказала Паскье.

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“В этом контексте я сожалею, что украинский парламент вовремя не представил заявку на (подтверждение) полномочий своей делегации на этой части сессии. Надеюсь, что Украина сделает это в ближайшее время в соответствии с нашими правилами”, — добавила она.

Напомним, ранее Германия заявила, что ослаблять санкции ЕС против РФ пока не планируют.

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