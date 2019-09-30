Зеленский уволил Данилюка

Указ об увольнении главы СНБО датирован 30 сентября.

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Президент Владимир Зеленский уволил главу СНБО Александра Данилюка. Об этом говорится в его указе №724/2019.

"Освободить Данилюка Александра Александровича от должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте документа. Указ датирован 30 сентября 2019 года.

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Ранее сам Данилюк написал заявление об отставке. СМИ писали со ссылкой на свои источники, что он сделал это из-за конфликта с главой АП Андреем Богданом. На Банковой в то же время якобы считают Данилюка неэффективным менеджером, который "плетет интриги".

Кроме того, ранее в НАПК сообщили, что в декларации главы СНБо были найдены неточности на 1,6 млн грн.

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