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Если не снизить цену газа для Луганской ТЭС, то с 1 октября в области начнутся отключения электроэнергии, - Сурай

Комментариев: 3
Если не снизить цену газа для Луганской ТЭС, то с 1 октября в области начнутся отключения электроэнергии, - Сурай

Чтобы избежать остановки работы Луганской ТЭС и спасти область от веерных отключений электроэнергии, нужно срочно принять меры – снизить стоимость газа для станции. Такое мнение озвучил директор департамента ЖКХ Луганской обладминистрации Виталий Сурай. 

Об этом сообщают Украинские Новости.

“Снижение стоимости газа для этой ТЭС - это один из вариантов решить вопрос, мы уже вышли повторно с предложением к правительству о снижении цены на газ для Луганской ТЭС. Если такое решение будет принято, то это станет решением, которое позволит области избежать веерных отключений“, - отметил Виталий Сурай. Напомним, себестоимость производства электроэнергии на газу не покрывается текущими ценами на электроэнергию.

По словам Виталия Сурая, на прошлой неделе Луганскгаз отправил уведомление о том, что с 1 октября прекращается подача газа на Луганскую ТЭС.

“Для станции это означает остановку, будет дефицит порядка 70% мощности в области, будут отключения потребителей от электроэнергии“, - сообщил Виталий Сурай.

По его мнению, правительство может предпринять меры для решения сложной ситуации. “В прошлый четверг мы обращались к премьер-министру, сегодня мы оперативно информируем правительство о ситуации, которая с завтрашнего дня у нас может случиться, собираем в 16.00 комиссию по техногенной и экологической безопасности, рассмотрим этот вопрос. Нужно найти компенсационный механизм по цене газа для ТЭС, от этого зависит энергоснабжение региона“, - отметил Виталий Сурай.

По его мнению, также в правительстве должны рассмотреть возможность вернуть поставки угля на Луганскую ТЭС, которые были заблокированы РФ в июне 2019 года. “И нужно решить вопрос поставок угля на станцию, с июня заблокированы поставки угля, нужна трехсторонняя контактная группа при Министерстве иностранных дел, возобновление переговоров с РФ о возобновлении поставок угля на Луганскую ТЭС“, - считает Виталий Сурай.

Как ранее сообщалось, губернатор Луганской области Виталий Комарницкий считает, что для того, чтобы не оставить Луганскую область без электроэнергии, Кабмину нужно принять постановление о снижении цены газа для Луганской ТЭС. Напомним, Луганская ТЭС может получать уголь по железной дороге только с российской территории, потому что подъездов к электростанции по контролируемой украинскими властями территории нет. ТЭС обеспечивает электроэнергией север Луганской области, около 1 млн потребителей. С 29 июля Луганская ТЭС перешла на использование газа из-за отсутствия запасов угля вследствие введенного Россией ограничения на поставки угля в Украину.

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Комментариев (3)
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Meritus    30.09.2019, 17:06
Оценка:  -2
Meritus
Хай зроблять у себе референдум про повернення під юрисдикцію України і кримінальні провадження проти сепаратистів без всяких додаткових умов. І ми готові дати їм електроенергію.
Так повинно бути. А не сюсюкання : ані же наши люди.
Дром    30.09.2019, 17:37
Оценка:  +3
Дром
Ты, идиот телевизионноядный, хоть в курсе что Луганская область не только под сепаратистами?
Asmo    30.09.2019, 17:47
Оценка:  +2
Asmo
большая часть Луганской области под контролем ВСУ
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