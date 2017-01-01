По срокам встречи в нормандском формате понимания нет - Песков

Пока в РФ не могут назвать предположительные сроки встречи четверых лидеров.

Песков не смог назвать дату переговоров в "нормандском формате" EPA/UPG

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Сроки возможного проведения саммита лидеров стран “нормандской четверки“ пока не согласовывались. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

“По срокам в нормандском формате понимания нет“, - признал он.

Комментируя контакт президентов РФ и Франции - Владимира Путина и Эммануэля Макрона - в понедельник после завершения панихиды по бывшему французскому лидеру Жаку Шираку, пресс-секретарь российского лидера отметил: “Просто обменялись репликами, стоя на крыльце церкви“.

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Ранее Берлин заверил, что санкции против РФ пока ослаблять нет повода.

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