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По срокам встречи в нормандском формате понимания нет - Песков

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Пока в РФ не могут назвать предположительные сроки встречи четверых лидеров.
Песков не смог назвать дату переговоров в "нормандском формате"
Песков не смог назвать дату переговоров в "нормандском формате"
EPA/UPG

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Сроки возможного проведения саммита лидеров стран “нормандской четверки“ пока не согласовывались. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

“По срокам в нормандском формате понимания нет“, - признал он.

Комментируя контакт президентов РФ и Франции - Владимира Путина и Эммануэля Макрона - в понедельник после завершения панихиды по бывшему французскому лидеру Жаку Шираку, пресс-секретарь российского лидера отметил: “Просто обменялись репликами, стоя на крыльце церкви“.

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Ранее Берлин заверил, что санкции против РФ пока ослаблять нет повода.

 

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Теги: РФ, Украина, нормандский формат, встреча, Путин, зЗеленский, Макрон, Меркель
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