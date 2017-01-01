По срокам встречи в нормандском формате понимания нет - Песков
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Сроки возможного проведения саммита лидеров стран “нормандской четверки“ пока не согласовывались. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
“По срокам в нормандском формате понимания нет“, - признал он.
Комментируя контакт президентов РФ и Франции - Владимира Путина и Эммануэля Макрона - в понедельник после завершения панихиды по бывшему французскому лидеру Жаку Шираку, пресс-секретарь российского лидера отметил: “Просто обменялись репликами, стоя на крыльце церкви“.
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Ранее Берлин заверил, что санкции против РФ пока ослаблять нет повода.
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