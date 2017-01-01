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Врачи проводят консилиумы и пытаются спасти сиамских близнецов в Черновцах

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Состояние близнецов расценивается как стабильно тяжелое. Сейчас они находятся в роддоме № 2, в реанимации, на искусственной вентиляции легких.
Врачи делают все возможное, чтобы спасти девочек
Врачи делают все возможное, чтобы спасти девочек
pixabay.com

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В Черновцах в ночь на 28 сентября женщина родила сиамских близнецов. Сейчас их состояние стабильно тяжелое, врачи проводят консилиумы по лечению. Об этом сообщили в отделе здравоохранения Черновицкого городского совета, пишет УНН.

"Состояние близнецов расценивается как стабильно тяжелое. Сейчас они находятся в роддоме № 2, в реанимации, на искусственной вентиляции легких. Завтра планируют перевозить в областную детскую больницу", - сообщили в горсовете.

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Сейчас врачи проводят консилиумы по дальнейшей тактике лечения девочек. "Это очень редкий случай, в литературе отмечается, что один случай на 200 тыс. родов. За существование независимой Украины это второй случай", - сообщили в горсовете.

По предварительной информации СМИ, у девочек одно тело, но две головы. У их матери это была первая беременность. Сиамские близнецы были диагностированы внутриутробно, однако женщина решила рожать.

Напомним, 28 сентября в Украине родились сиамские близнецы. У них одно тело, но две головы.

 

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Теги: Черновцы, симаские близнецы, дети, младенцы
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