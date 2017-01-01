В Украине за пять лет осудили почти 10 тысяч военных

Реальное лишение свободы получили 1773 военнослужащих. Из них 359 являются участниками Антитеррористической операции на Донбассе.

В Украине за пять последних лет были осуждены около 10 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает Лига.net со ссылкой на Главную военную прокуратуру в понедельник, 30 сентября.

За эти годы всего были осуждены 9676 военнослужащих. Реальное лишение свободы из них получили 1773 человека, 359 из них являются участниками антитеррористической операции (операции объединенных сил) на Донбассе – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что военные, в том числе участники боевых действий, отбывают наказание на основе обвинительных приговоров судов.

Ранее в Житомире контрактник получил девять лет за кражу военного имущества. Солдат украл из воинской части деталей интерактивного комплекса имитационного моделирования боевых действий.

Также сообщалось, что военного посадили на три года за сбыт оружия из зоны ООС. Военнослужащий был задержан во время очередной попытки продажи тротила, пластида и гранат.

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