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В Кировоградской области девушка умерла от отравления грибами

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Грибами отравились мать с дочкой. Одной из пострадавших врачи в больнице не смогли помощь.
Два человека попали в больницу
Два человека попали в больницу

В городе Александрия Кировоградской области из-за отравления грибами скончалась 19-летняя девушка. Об этом сообщает Региональный центр общественного здоровья в понедельник, 30 сентября.

Отмечается, что грибами отравились мать с дочкой. Лечение в больнице одной из пострадавших не помогло: 19-летняя девушка умерла. Жизни 46-летней матери ничего не угрожает.

Ранее в неподконтрольном Луганске семья из трех человек отравилась грибами. Двое пострадавших скончались.

Также вВыжницком районе Черновицкой области пять человек отравились грибами и были госпитализированы в реанимацию.

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Теги: Отравления, смерть, грибы, девушка, отравление, Кировоградская область, Александрия, гриб
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Источник: korrespondent.net

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