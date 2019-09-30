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Украину посетит помощник госсекретаря США

Комментариев: 2
Дениз Натали в ходе визита в Киев встретится с министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаной Колядой.
Дениз Натали посетит Польшу и Украину
Дениз Натали посетит Польшу и Украину
thebaghdadpost.com

Помощник государственного секретаря США Майка Помпео Дениз Натали до 5 октября посетит Украину. Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента в понедельник, 30 сентября.

"Помощник госсекретаря Дениз Натали из Бюро операций по урегулированию конфликтов и стабилизации посетит Варшаву и Краков (Польша) и Киев (Украина) с 30 сентября по 5 октября", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Натали в ходе визита встретится с министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаной Колядой.

Также она проведет встречу с представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и неправительственных организаций для обсуждения поддержки реинтеграции ветеранов и конфликта на Донбассе.

На минувших выходных стало известно об отставке спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера. Корреспондент.net разбирался, что стало причиной для такого кадрового решения.

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Теги: Украина, США, донбасс, ОБСЕ, госдепартамент США, Госдеп, Коляда
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Мухоморище    30.09.2019, 21:01
Оценка:  -1
Мухоморище
Это хорошо.Мы рады американским друзьям.
Зорян_и_Шкиряк    30.09.2019, 21:06
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Это Вы, Хомяковый Тендерли? Я вновь узнал Вас в гриме!!!
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