Украину посетит помощник госсекретаря США

Дениз Натали в ходе визита в Киев встретится с министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаной Колядой.

Помощник государственного секретаря США Майка Помпео Дениз Натали до 5 октября посетит Украину. Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента в понедельник, 30 сентября.

"Помощник госсекретаря Дениз Натали из Бюро операций по урегулированию конфликтов и стабилизации посетит Варшаву и Краков (Польша) и Киев (Украина) с 30 сентября по 5 октября", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Натали в ходе визита встретится с министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаной Колядой.

Также она проведет встречу с представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и неправительственных организаций для обсуждения поддержки реинтеграции ветеранов и конфликта на Донбассе.

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