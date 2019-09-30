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Глава САП купил телевизор за 112 тысяч при зарплате в 93

Комментариев: 2
Холодницкий купил телевизор дороже, чем его сентябрьская зарплата. Покупку он осуществил 19 сентября.
Назар Холодницкий
Назар Холодницкий
facebook.com/NKholodnytskyi

Заместитель генпрокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий - купил телевизор за 112 тыс гривен. Об этом сказано в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

Телевизор марки Samsung Холодницкий купил 19 сентября.Также Холодницкий задекларировал 93 тыс. гривен зарплаты за сентябрь, так как до 16 сентября зам генпрокурора Холодницкий находился в отпуске. 

Ранее сообщалось, что на Холодницкого открыли дело из-за декларации. 

Напомним, весной 2018 года стало известно, что в рабочем кабинете Холодницкого было найдено подслушивающее устройство.

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Теги: телевизор, декларация, декларация о доходах, САП, электронная декларация, е-декларации госслужащих
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Аlexandr_911    30.09.2019, 22:21
Оценка:  0
Аlexandr_911
копил год на телик , не в офшоры же бабло слил а потратил в Украине))))
Letohradek    30.09.2019, 21:57
Оценка:  0
Letohradek
Поражаюсь людям, которые в век интернета покупают телевизоры )))
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