Зеленский подписал указ о поддержке детей-сирот

Документ должен способствовать поддержке семей, воспитывающих детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 30 сентября, подписал указ О некоторых вопросах обеспечения прав и законных интересов детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, развития и поддержки семейных форм воспитания детей. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Предполагается, документ будет способствовать созданию надлежащих условий для обеспечения реализации права ребенка на проживание в семье, поддержки семей, воспитывающих детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки.

Подписанным указом президент поручил Кабинету министров обеспечить до 1 декабря 2019 года представления на рассмотрение президенту Украины предложений относительно присоединения Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления вместе с законопроектом о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с присоединением к Конвенции.

Также Кабмин должен разработать и утвердить в шестимесячный срок план действий по созданию развитой системы семейных форм воспитания детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, распространение практики патроната и наставничества.

Напомним, сегодня под Офисом президента предприниматели требовали, чтобы Зеленский ветировал два закона о расчетных операциях.

Также сообщалось, что 24 сентября Зеленский подписал ряд законов, касающихся перезагрузки власти, обороны страны и Налогового кодекса.

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