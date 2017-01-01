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Кабмин не планирует повышать налоги

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Правительство не готовило никаких законодательных инициатив, связанных с повышением налогов. В то же время премьер-министр выступает за резкое увеличение прожиточного минимума.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
kmu.gov.ua

Правительство не планирует инициировать увеличение налогов. Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире ток-шоу Свобода слова.

"Мы не планируем как правительство увеличивать налоги", - сказал Гончарук.

Он отметил, что в Верховной Раде зарегистрированы много инициатив, но не все из них были инициированы Кабмином.

"Правительство планирует не мешать бизнесу делать бизнес", - заявил премьер.

Он также заявил о намерении удвоить прожиточный минимум.

"Чтобы 10 млн украинцев смогли достойно себя обеспечить нам нужно увеличить прожиточный минимум вдвое ... В реальной жизни этот прожиточный минимум не позволяет человеку нормально себя чувствовать", - сказал Гончарук.

Он добавил, что для развития экономики нужно стимулировать поступления в Украину иностранных инвестиций.

Без пенсий и конкретики. Программа правительства

Ранее Гончарук пообещал привлечь $50 млрд инвестиций за пять лет.

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Теги: налоги, Кабмин Украины, правительство, прожиточный минимум, Алексей Гончарук
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Источник: korrespondent.net

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