Помпео был при разговоре Трампа с Зеленским

Впервые стало известно, кто еще с американской стороны причастен к разговору, который спровоцировал скандал.

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Госсекретарь Майкл Помпео присутствовал при беседе Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая привела к началу процедуры импичмента президента США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Госсекретарь Майкл Помпео непосредственно присутствовал во время телефонной беседы 25 июля между президентом Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским", - отмечается в сообщении. Читай также: У Зеленского сообщили о планах нового визита в США

Информация о том, кто именно мог быть непосредственно причастен к этому разговору, который повлек начало формальной процедуры импичмента президента США, появляется впервые.

Ранее Помпео фигурировал в этом скандале, когда речь шла о роли Госдепартамента в переговорах украинской власти с Белым домом.

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Кроме того, на прошлой неделе перед обнародованием текста разговора Трамп сообщил, что госсекретарь согласовал этот вопрос с украинской стороной.

При этом президент Украины Владимир Зеленский надеялся, то его часть разговора опубликована не будет.

Напомним, ранее сообщалось , что Украину посетит помощник госсекретаря США.