Помпео был при разговоре Трампа с Зеленским
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Госсекретарь Майкл Помпео присутствовал при беседе Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая привела к началу процедуры импичмента президента США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
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Информация о том, кто именно мог быть непосредственно причастен к этому разговору, который повлек начало формальной процедуры импичмента президента США, появляется впервые.
Ранее Помпео фигурировал в этом скандале, когда речь шла о роли Госдепартамента в переговорах украинской власти с Белым домом.
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Кроме того, на прошлой неделе перед обнародованием текста разговора Трамп сообщил, что госсекретарь согласовал этот вопрос с украинской стороной.
- Это правда, что Зеленский был популярным комиком?
- Да, над ним смеялась вся страна.
- А теперь мы сделаем так, что над ним будет смеяться весь мир.