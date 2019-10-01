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Помпео был при разговоре Трампа с Зеленским

Комментариев: 1
Впервые стало известно, кто еще с американской стороны причастен к разговору, который спровоцировал скандал.
Помпео слышал разговор Трампа и Зеленского
Помпео слышал разговор Трампа и Зеленского
EPA/UPG

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Госсекретарь Майкл Помпео присутствовал при беседе Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая привела к началу процедуры импичмента президента США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Госсекретарь Майкл Помпео непосредственно присутствовал во время телефонной беседы 25 июля между президентом Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским", - отмечается в сообщении.

Информация о том, кто именно мог быть непосредственно причастен к этому разговору, который повлек начало формальной процедуры импичмента президента США, появляется впервые.

Ранее Помпео фигурировал в этом скандале, когда речь шла о роли Госдепартамента в переговорах украинской власти с Белым домом.

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Кроме того, на прошлой неделе перед обнародованием текста разговора Трамп сообщил, что госсекретарь согласовал этот вопрос с украинской стороной.

При этом президент Украины Владимир Зеленский надеялся, то его часть разговора опубликована не будет.
 
Напомним, ранее сообщалось, что Украину посетит помощник госсекретаря США.

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Теги: Импичмент Президента, США, Украина-США, Трамп, импичмент, Майкл Помпео
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Комментариев (1)
Ira0956    01.10.2019, 11:01
Оценка:  0
Ira0956
Опубликована стенограмма переговоров Путина и Трампа.
- Это правда, что Зеленский был популярным комиком?
- Да, над ним смеялась вся страна.
- А теперь мы сделаем так, что над ним будет смеяться весь мир.
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