На Львовщине грабители напали на дом фермера-иностранца
Двоих жителей города Сосновка Львовская области задержали по подозрению в разбойном нападении на частный дом. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщила пресс-служба полиции области.
Задержанных подозревают в том, что они, угрожая оружием, ворвались 29 сентября в дом фермера-иностранца в Сокальском районе, избили хозяина, отняли у него 230 тыс. грн и скрылись.
Получив сообщение о разбое, к поиску злоумышленников подключились полицейские и пограничники.
Вскоре сотрудники правоохранительных органов остановили микроавтобус, в котором передвигались два жителя города Сосновка, 34 и 39 лет. У них изъяли предмет, похожий на травматический пистолет, маски и другие вещественные доказательства. Оба задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности.
По данному факту открыто уголовное производство по статье о разбое. Им грозит 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что вооруженные грабители унесли полмиллиона из дома на Черкасчине. Одного из грабителей оперативно задержали.
А на Запорожье задержали домушника, укравшего более 330 тыс грн. Мужчину подозревают в совершении 20 ограблений частных домов.
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