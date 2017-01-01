В Кабмине назвали дату запуска новой таможни

Премьер-министр заявил, что до сих пор на таможне работают коррупционеры, однако вскоре украинцы почувсттвуют изменения.

Начиная с 1 ноября этого года Кабинет министров Украины планирует запустить работу новой таможни. Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук в эфире Свобода слова на ICTV.

По словам Гончарука, правительству необходимо еще несколько месяцев для завершения перезагрузки таможни в частности и власти в целом.

"Мы надеемся, что 1 ноября мы запустим новую таможню, и вы почувствуете изменения. Сейчас до сих пор на таможне работают коррупционеры, мы это знаем... Невозможно силами министерства финансов побороть контрабанду, которую контролирует прокуратура, СБУ... Я убежден, что нынешние руководители отличаются по качествам от тех, кто возглавлял до этого", - сказал премьер.

Он также подчеркнул, что если будет организовано сотрудничество под координацией президента, то это явление уйдет в прошлое.

Также Гончарук заявил, что Кабмин не планирует повышать налоги, а прожиточный минимум будет удвоен.

Ранее сообщалось, что Кабмин принял пятилетнюю программу действий, которую презентуют в Верховной Раде на этой неделе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet