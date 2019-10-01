Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

20 украинских радиостанций вещают возле Донецка

Комментариев: 0
На территорию "ДНР" уже вещают или начнут в ближайшее время 20 украинских радиостанций и 16 телеканалов.
Вблизи Донецка вещают десятки украинских радиостанций и телеканалов
Вблизи Донецка вещают десятки украинских радиостанций и телеканалов
facebook.com/Сергій Філь

В 20 километрах от Донецка - в городе Горняк будут транслировать 20 украинских радиостанций и 16 телеканалов. Об этом вечером в понедельник, сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский на своей странице в Facebook.

"С ближайшей к Донецку 190-метровой мачты в Горняке вещают 20 радиостанций, 12 цифровых телеканалов и 4 аналоговых телеканала", - говорится в сообщении.

Костинский отметил, что 26 сентября Национальный совет выдал последнюю партию разрешений на временное вещание в Горняке Донецкой области - радиостанциям Максимум FM, Люкс FM и 49 параллель.

"Большая часть вещателей уже осуществляет эфирное вещание в направлении Донецка. Сейчас продолжается техническая подготовка к началу вещания тех радиостанций и телеканалов, которые получили разрешительные документы в течение последних недель ", - добавил Костинский.

Таким образом, жители неподконтрольных Киеву районов Донетчины могут искать украинский контент здесь:

  • 49 'параллель - 88.2 МГц
  • Радио Львівська хвиля - 89.2
  • UA: Украинское радио - 90.7
  • Общественное радио - 91.4
  • Вильне радио - 92.0
  • UA Радио Проминь - 95.3
  • UA: Украинское радио Голос Донбасса - 95.7
  • Светлое радио Эммануил - 96.1
  • Перец FM / Стильное - 97.0
  • Радио УНА - 100.0
  • UA: Радио Культура - 102.6
  • Радио РОКС Украина - 104.1
  • Радио НВ - 104.7
  • Тризуб FM - 105.1
  • RadioM - 105.5
  • Русское Радио Украина - 106.0
  • Армия FM - 106.4
  • Люкс ФМ - 106.8
  • Радио МАКСИМУМ - 107.2
  • Прямой FM - 107.6

По словам Костинского, по концентрации радиостанций Горняк до конца года превзойдет Краматорск (19 вещателей) и Мариуполь (18).

В аналоге получили разрешения на временное вещание четыре телеканала:

  • UA Культура
  • UA Донбасс
  • UA: Первый
  • UATV на русском

В цифре (стандарт DVB-T2) выдали разрешения на вещание следующим 12 телеканалам:

  • UA: Первый
  • UA Культура
  • UA Донбасс
  • UATV на русском
  • Телеканал Прямой
  • 5 канал
  • Телеканал СТБ
  • Телеканал ICTV
  • 1 + 1
  • 2 + 2
  • Телеканал Донбасс
  • Телеканал Правдатут
  •  

Напомним, летом сообщалось, что более 20 компаниям разрешили вещание на Донбассе и в Крыму. Позже стало известно, что в Крыму частично заблокировали украинский радиосигнал.

 

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: СМИ, Донецкая область, радио, телеканалы, ДНР, Нацсовет по телевещанию
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
VSHIVANKA    01.10.2019, 06:36
Оценка:  0
VSHIVANKA
ЖЕСТЬ.....
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь