В подконтрольном "ДНР" Харцызске изнасиловали и убили 13-летнюю девочку

Тело девочки обнаружили 23 сентября. Она была изнасилована, а на теле было более 30 колото-резаных ран. По подозрению в убийстве местные "силовики" задержали двух подростков.

В Харцызске, временно подконтрольном так называемой "ДНР", изнасиловали и убили 13-летнюю девочку. Об этом со ссылкой на "местные СМИ" сообщает Обозреватель во вторник, 1 октября.

Тело 13-летней девочки со следами насильственной смерти было обнаружено в понедельник, 23 сентября. Труп нашли спасатели после тушения пожара, написала пресс-служба так называемого "МВД ДНР".

На погибшей были множественные колото-резаные ранения тела и шеи.

Издание со ссылкой на слова пользователей соцсетей написало, что убийца якобы изнасиловал девочку, перерезал ей горло, а потом, заметая следы, совершил поджог.

Подозреваемых уже задержали. Первым якобы вычислили 18-летнего парня. Спустя сутки под Донецком задержали и его сообщника - 16-летнего подростка.

Фото предполагаемых палачей уже распространили в соцсетях. Выяснилось, что подозреваемые знали лично убитую девочку. Версия о том, что она ранее не была знакома со своими убийцами, не подтвердилась.

Напомним, что ранее в Одесской области подросток выстрелил в приятеля. Мальчик случайно выстрелил в старшего знакомого, когда показывал ему охотничье ружье деда.

Также сообщалось, что отец убил 16-летнюю дочь, обвинившую его в пьянстве. Несколько лет назад мужчину лишили родительских прав. Отец якобы связал девушку, которая хотела выйти на улицу, а сам лег спать, а наутро обнаружил дочь мертвой.

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