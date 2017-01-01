Итоги 30 сентября: Программа Кабмина и скандал с Луценко

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Правительство обнародовало пятилетнюю программу действий, а бывший генпрокурор Украины оказался в центре политического скандала в США. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Украина и еще четыре страны устроили демарш в ПАСЕ

В Страсбурге 30 сентября началась осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. По программе заседания также запланированы торжества по случаю 70-летия Совета Европы. Делегация Украины в знак протеста против возвращения России отказалась участвовать в сессии ПАСЕ. К демаршу Украины присоединились делегаты от четырех стран: Литвы, Латвии, Грузии и Эстонии.

В США возмущены заявлением бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани возмущен заявлениями бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко о невиновности Байдена-младшего перед украинским законом. Он заявил, что в Украине дело было “коррупционно закрыто“ прокурором. В свою очередь Луценко заявил, что все его действия по делу в отношении сына Байдена были законными и он готов давать показания в Конгрессе США. Также сегодня стало известно, что Луценко на фоне скандала улетел в Лондон на полтора месяца, чтобы “подтянуть английский“.

Кабмин принял пятилетнюю программу действий

Программа деятельности правительства предусматривает привлечение 50 млрд долларов инвестиций для роста ВВП на 40% за пять лет.

По словам премьер-министра Гончарука, правительство также ставит перед собой задачу создать миллион рабочих мест. Программу деятельности Кабмина представят в Верховной Раде на этой неделе.

Зеленский утвердил цели развития до 2030 года

Президент Владимир Зеленский подписал указ о реализации 17 целей устойчивого развития Украины на период до 2030 года.

Документ направлен на обеспечение национальных интересов Украины по устойчивому развитию экономики, гражданского общества и государства для достижения роста уровня и качества жизни населения, соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина. Вскоре стало известно, что текст программы повторяет содержание документа ООН.

Под Офисом Президента предприниматели требовали ветировать два закона

Более 500 бизнесменов с разных городов устроили под окнами Зеленского митинг с требованием ветировать законы о детенизации расчетов и о регистраторах расчетных операций в смартфоне. Предприниматели заявляют, что эти законы уничтожит их небольшой бизнес.

Глава партии Слуга народа написал заявление об увольнении

Давид Арахамия хочет сложить полномочия и написал соответствующее заявление. Чтобы принять отставку главы и выбрать его преемника партия в конце октября проведет съезд, на котором также планируют усовершенствовать устав партии.

“В конце октября будет съезд. Среди запланированных вопросов - смена главы партии. Накопились вопросы разные, которые надо срочно провести“, - сообщил первый заместитель главы фракции Слуга народа в Верховной Раде Александр Корниенко.

Порошенко обещает три миллиона за информацию о заказчиках Гонтаревой

Пятый президент Украины Петр Порошенко назначил три миллиона гривен за информацию о заказчиках и исполнителях покушения на жизнь и имущество Валерии Гонтаревой.

По мнению бывшего президента, круг лиц, причастных к нападению на Гонтареву и ее имущество не так уж и широк. Такое решение Порошенко принял чтобы “не дать не очень активному следствию ни одного шанса на бездействие“.

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