Сутки в ООС: 19 обстрелов, один раненый

Сепаратисты 19 раз обстреливали позиции украинских военных из оружия, запрещенного Минскими соглашениями.

За сутки 30 сентября в ООС ранен один украинский военный Пресс-центр штаба ООС / Facebook

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За сутки 30 сентября сепаратисты 19 раз нарушили режим прекращения огня: они обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС во вторник, 1 октября.

Во время одного из обстрелов, с целью нанесения максимального вреда военнослужащим Объединенных сил сепаратисты использовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с подвесом для сброса гранатометных выстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды неподалеку Водяного - из минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Новотроицкого - из стрелкового оружия; дважды неподалеку Новомихайловки - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Опытного и Марьинки - из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил: дважды неподалеку Новозвановки - из артиллерийских систем калибра 122 мм, зенитной установки и станковой противотанкового гранатомета; в районе Зайцевого - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия; вблизи Шумов - из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета; вблизи Луганского - из станкового противотанкового гранатомета; вблизи Майского - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Светлодарска - из миномета калибра 82 мм.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

Напомним, что за сутки 29 сентября сепаратисты 26 раз нарушили режим прекращения огня. Среди украинских военных обошлось без потерь.

Как сообщалось 25 сентября, военные испытали украинский танк с помощью пива.

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