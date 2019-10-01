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Президент встретился с Томом Крузом: Убеждал снимать кино в Украине

Комментариев: 5
Владимир зеленский поведал своему американскому коллеге о преимуществах съемок фильмов в нашей стране.
Том Круз заинтересовался украинским локациями для съемок
Том Круз заинтересовался украинским локациями для съемок

По приглашению президента Украины Владимира Зеленского в Киев прибыл всемирно известный американский актер, кинорежиссер и продюсер Том Круз.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства встретился с ним в Офисе Президента 30 сентября вечером.

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Во время встречи Том Круз отметил, что заинтересовался украинским локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов. Это стало еще одним поводом, чтобы посетить нашу страну.

Президент Украины со своей стороны рассказал гостю о собственном опыте работы в кино.

Также Владимир Зеленский отметил, что недавно украинский парламент принял закон о компенсациях иностранным производителям, которые снимают фильмы в Украине. Он будет способствовать активному развитию киноиндустрии и даст толчок международном копродакшену.

Глава государства убежден, что этот закон сделает Украину инвестиционно привлекательной для мощных мировых кинопроизводителей.

Как сообщалось 1 октября, голливудский актер Том Круз приехал в Киев и побывал в метро на станции Золотые ворота.

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Теги: Том Круз, Голливуд, Зеленский, кино, киноиндустрия
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Комментариев (5)
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foster12    01.10.2019, 10:39
Оценка:  +1
foster12
Том Круз главный спонсор запрещенной секты саентологов....
Magne    01.10.2019, 10:16
Оценка:  +4
Magne
Даже маленький Том Круз выше, чем зеленский
farfalle    01.10.2019, 10:13
Оценка:  0
farfalle
Кого там снимать??? Активистов?
Boxerogos    01.10.2019, 10:08
Оценка:  +4
Boxerogos
Два шоумэна всегда найдут о чём поболтать за бутылкой"огненной воды".
Зелибоба    01.10.2019, 10:04
Оценка:  +5
Зелибоба
Вот оно шо, президентом стал, что бы с Томом познакомиться)))
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