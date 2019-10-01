Сегодня в Украине начинается осенний призыв

На срочную военную службу планируют призвать более 15 тысяч граждан.

Призванных не будут привлекать для выполнения боевых задач в зоне ООС slavdelo.dn.ua

В ряды украинской армии всего планируется призвать 15,2 тысяч граждан.

Об этом сообщает Униан.

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В Вооруженные силы Украины - 9 тыс. человек, Нацгвардию - 4,4 тыс., Госпогранслужбу - 1 тыс., в Государственную специальную службу транспорта - 800 человек.

Призывной возраст в Украине установлен на уровне 20-27 лет. Срок службы составляет 18 месяцев, но для тех, кто имеет высшее образование (степень магистра или специалиста) - 12 месяцев.

Военнослужащие срочной службы для выполнения боевых задач в зоне проведения операции Объединенных сил не привлекаются.

После получения повестки призывник должен явиться в военный комиссариат.

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За невыполнение воинского долга нарушителю грозит административная или уголовная ответственность. За первое нарушение - выплата штрафа в размере от 5 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 85 до 119 грн), за повторное нарушение - от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 225 грн). Уголовная ответственность - ограничение свободы на срок до трех лет.

Как сообщалось, 3 июля в Украине завершился весенний призыв в армию.

В августе в Слуге народа рассказали, оставят ли срочную службу в армии.