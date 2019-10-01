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Сегодня в Украине начинается осенний призыв

Комментариев: 4
На срочную военную службу планируют призвать более 15 тысяч граждан.
Призванных не будут привлекать для выполнения боевых задач в зоне ООС
Призванных не будут привлекать для выполнения боевых задач в зоне ООС
slavdelo.dn.ua

В ряды украинской армии всего планируется призвать 15,2 тысяч граждан.

Об этом сообщает Униан.

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В Вооруженные силы Украины - 9 тыс. человек, Нацгвардию - 4,4 тыс., Госпогранслужбу - 1 тыс., в Государственную специальную службу транспорта - 800 человек.

Призывной возраст в Украине установлен на уровне 20-27 лет. Срок службы составляет 18 месяцев, но для тех, кто имеет высшее образование (степень магистра или специалиста) - 12 месяцев.

Военнослужащие срочной службы для выполнения боевых задач в зоне проведения операции Объединенных сил не привлекаются.

После получения повестки призывник должен явиться в военный комиссариат.

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За невыполнение воинского долга нарушителю грозит административная или уголовная ответственность. За первое нарушение - выплата штрафа в размере от 5 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 85 до 119 грн), за повторное нарушение - от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 225 грн). Уголовная ответственность - ограничение свободы на срок до трех лет.

Как сообщалось, 3 июля в Украине завершился весенний призыв в армию.

В августе в Слуге народа рассказали, оставят ли срочную службу в армии.

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Теги: осенний призыв, армия, ВСУ
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Комментариев (4)
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Ira0956    01.10.2019, 11:01
Оценка:  0
Ira0956
Опубликована стенограмма переговоров Путина и Трампа.
- Это правда, что Зеленский был популярным комиком?
- Да, над ним смеялась вся страна.
- А теперь мы сделаем так, что над ним будет смеяться весь мир.
WTF2_сосет_хyй    01.10.2019, 10:51
Оценка:  +1
WTF2_сосет_хyй
еще срагуляндия на несколько лямов граждан призывного возраста полиняет))))))
kapablankas    01.10.2019, 10:43
Оценка:  -3
kapablankas
ну Михаил Петрович уже с утра в РВК

Вест Хемского района правда

но все таки ПЕРВЫЙ в очереди
Зелибоба    01.10.2019, 10:31
Оценка:  +2
Зелибоба
Прячемся!!!
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