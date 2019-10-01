Сегодня в Украине начинается осенний призыв
В ряды украинской армии всего планируется призвать 15,2 тысяч граждан.
Об этом сообщает Униан.
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В Вооруженные силы Украины - 9 тыс. человек, Нацгвардию - 4,4 тыс., Госпогранслужбу - 1 тыс., в Государственную специальную службу транспорта - 800 человек.
Призывной возраст в Украине установлен на уровне 20-27 лет. Срок службы составляет 18 месяцев, но для тех, кто имеет высшее образование (степень магистра или специалиста) - 12 месяцев.
Военнослужащие срочной службы для выполнения боевых задач в зоне проведения операции Объединенных сил не привлекаются.
После получения повестки призывник должен явиться в военный комиссариат.
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За невыполнение воинского долга нарушителю грозит административная или уголовная ответственность. За первое нарушение - выплата штрафа в размере от 5 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 85 до 119 грн), за повторное нарушение - от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 225 грн). Уголовная ответственность - ограничение свободы на срок до трех лет.
Как сообщалось, 3 июля в Украине завершился весенний призыв в армию.
В августе в Слуге народа рассказали, оставят ли срочную службу в армии.
- Это правда, что Зеленский был популярным комиком?
- Да, над ним смеялась вся страна.
- А теперь мы сделаем так, что над ним будет смеяться весь мир.
Вест Хемского района правда
но все таки ПЕРВЫЙ в очереди