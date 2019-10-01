В Украине обесточены более ста населенных пунктов

Без электричества остались 102 населенных пункта в пяти областях. ГСЧС также объявила штормовое предупреждение.

Непогода в Украине оставила без света 102 населенных пункта Getty Images

В ночь на вторник, 1 октября, произошло обесточивание 102 населенных пунктов в пяти областях из-за непогоды.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"В ночь с 30 сентября на 1 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 102 населенных пунктов в пяти областях, а именно: Львовская - 55, Тернопольская - 18, Волынская - 12, Киевская - девять и Житомирская - восемь", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В ГСЧС также объявили штормовое предупреждение, ссылаясь на данные Гидрометцентра. Утром и ночью 1 октября, кроме грозы, ожидаются также порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним, что ранее спасатели предупредили о заморозках в Украине. В северных областях Левобережной Украины ожидаются на поверхности почвы заморозки до -3 градусов.

Также сообщалось, что в Киеве сильный ветер повалил десятки деревьев.