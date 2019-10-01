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В Украине обесточены более ста населенных пунктов

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Без электричества остались 102 населенных пункта в пяти областях. ГСЧС также объявила штормовое предупреждение.
Непогода в Украине оставила без света 102 населенных пункта
Непогода в Украине оставила без света 102 населенных пункта
Getty Images

В ночь на вторник, 1 октября, произошло обесточивание 102 населенных пунктов в пяти областях из-за непогоды.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"В ночь с 30 сентября на 1 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 102 населенных пунктов в пяти областях, а именно: Львовская - 55, Тернопольская - 18, Волынская - 12, Киевская - девять и Житомирская - восемь", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В ГСЧС также объявили штормовое предупреждение, ссылаясь на данные Гидрометцентра. Утром и ночью 1 октября, кроме грозы, ожидаются также порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним, что ранее спасатели предупредили о заморозках в Украине. В северных областях Левобережной Украины ожидаются на поверхности почвы заморозки до -3 градусов.

Также сообщалось, что в Киеве сильный ветер повалил десятки деревьев

 

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Теги: погода, непогода, штормовое предупреждение, ГСЧС
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Комментариев (1)
Ira0956    01.10.2019, 11:00
Оценка:  0
Ira0956
Опубликована стенограмма переговоров Путина и Трампа.
- Это правда, что Зеленский был популярным комиком?
- Да, над ним смеялась вся страна.
- А теперь мы сделаем так, что над ним будет смеяться весь мир.
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