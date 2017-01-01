Под Черниговом задержан рецидивист, осквернивший могилы бойцов АТО

Преступнику грозит до 7 лет тюрьмы.

Правоохранители объявили о подозрении трижды судимому жителю Черниговской области, подозреваемому в надругательстве над могилами бойцов на кладбище Мены.

Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Черниговской области.

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“Во время санкционированного обыска у подозреваемого изъята одежда и нож со следами краски, также есть показания свидетелей, которые видели мужчину на кладбище в тот день. Злодеем оказался трижды ранее судимый житель Сновска, который имел конфликт с законом из-за нанесения тяжких телесных повреждений, покушения на убийство и поджог церкви“, - говорится в сообщении.

В частных разговорах подозреваемый неоднократно высказывал пренебрежение к Революции Достоинства и Антитеррористической операции, погибших героев называл предателями.

Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой) - наказывается ограничением свободы на срок от четырех до пяти лет или лишением свободы от четырех до семи лет.

Напомним, по инциденту в Черниговской области городской голова Мены Геннадий Примаков обратился к жителям с просьбой помочь найти преступников. Он также пообещал денежное вознаграждение за информацию про вандалов.

Как сообщалось, в июне 2018 в Донецкой области разбили памятник герою АТО.

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