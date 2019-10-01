Тищенко требовал от полиции разобраться с женщинами, которые прикоснулись к нему

Нардеп аргументировал свой запрос неприкосновенностью народного депутата.

Тищенко возмутился, что к нему посмели прикоснуться на митинге УНИАН

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Депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко во время акции предпринимателей на Банковой потребовал от полиции защитить его от двух женщин после того, как они к нему прикоснулись. Видео опубликовал в Facebook блогер Евгений Хурсин.

Он также потребовал разобраться, что это за люди, которые смеют держать его за руку и хватать за куртку, ведь "народным депутатам все еще можно быть народными депутатами".

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При этом он критически не слушал ничего, что говорили ему участницы митинга, ругаясь с полицией.

"Сегодня слуге народа, Николаю Тищенко во время митинга нанесли тяжкие прикосновения две женщины из толпы, после чего он потребовал от полиции защитить его от народа", - прокомментировал блогер.

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В то же время "Українські Новини" пишут, что Тищенко также вышел к микрофону во время митинга. Но организаторы сразу отключили звук, а толпа под крики "Ганьба" прогнала нардепа с Банковой.

Такое недовольство они выразили из-за того, что Тищенко поддержал законопроекты 1053-1 и 1073.

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Принятые в первом чтении законы вводят с 1 октября 2020 года компенсацию покупателю стоимости покупки в случае выявления нарушения при проведении расчетной операции ("кэшбек").

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп от "Слуги народа" взял себе в помощницы 22-летнюю модель.

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