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Тищенко требовал от полиции разобраться с женщинами, которые прикоснулись к нему

Комментариев: 6
Нардеп аргументировал свой запрос неприкосновенностью народного депутата.
Тищенко возмутился, что к нему посмели прикоснуться на митинге
Тищенко возмутился, что к нему посмели прикоснуться на митинге
УНИАН

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Депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко во время акции предпринимателей на Банковой потребовал от полиции защитить его от двух женщин после того, как они к нему прикоснулись. Видео опубликовал в Facebook блогер Евгений Хурсин.

Он также потребовал разобраться, что это за люди, которые смеют держать его за руку и хватать за куртку, ведь "народным депутатам все еще можно быть народными депутатами".

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При этом он критически не слушал ничего, что говорили ему участницы митинга, ругаясь с полицией.

"Сегодня слуге народа, Николаю Тищенко во время митинга нанесли тяжкие прикосновения две женщины из толпы, после чего он потребовал от полиции защитить его от народа", - прокомментировал блогер.

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В то же время "Українські Новини" пишут, что Тищенко также вышел к микрофону во время митинга. Но организаторы сразу отключили звук, а толпа под крики "Ганьба" прогнала нардепа с Банковой.

Такое недовольство они выразили из-за того, что Тищенко поддержал законопроекты 1053-1 и 1073. 

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Принятые в первом чтении законы вводят с 1 октября 2020 года компенсацию покупателю стоимости покупки в случае выявления нарушения при проведении расчетной операции ("кэшбек").

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп от "Слуги народа" взял себе в помощницы 22-летнюю модель.

 

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Теги: Тищенко, депутаты, Рада, митинг, предсприниматели
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Комментариев (6)
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SAId    01.10.2019, 12:32
Оценка:  +1
SAId
самовпевнена самолюбива св... редиска...
LifeStriker    01.10.2019, 12:28
Оценка:  0
LifeStriker
ЗЕбилы
Huper!    01.10.2019, 11:40
Оценка:  +5
Huper!
Он еще в мусорке не сидел и в глаз не получал)))
foster12    01.10.2019, 11:35
Оценка:  +2
foster12
А если бы в него еще и яйцом бросили и попали - ой что было бы....
КОРД, скорая, инвалидное кресло, від шприця гемотома та могила....
samanta_s    01.10.2019, 11:31
Оценка:  +2
samanta_s
Ой, фу
alex-zol    01.10.2019, 11:28
Оценка:  +3
alex-zol
чучуло-мяучило, закусенец-одним словом!
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