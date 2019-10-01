Пьяный коп напал на женщину и отбил селезенку студенту: Стали известны детали инцидента в Полтаве

17-летний Максим – от удара бейсбольной битой получил разрыв селезенки.

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В Полтаве в воскресенье, 29 сентября, на улице Небесной Сотни сотрудник правоохранительных органов с приятелем в нетрезвом состоянии приставал к женщине, а также напал на студента, отбив ему битой селезенку.

Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Полтавской области Юрий Сулаев, передает Униан.

Защитить женщину пытался прохожий. 17-летний парень Максим пытался вступиться за женщину, но но пьяные мужчины его жестоко избили. На крики жены также на улицу также вышел ее муж. Он прихватил оружие и выстрелил вверх. В полиции уточнили, что мужчина владеет устройством для отстрела резиновых пуль на законных основаниях. Через несколько минут на место происшествия приехала полиция.

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Руководитель общественной организации “Украинская академия лидерства“ Роман Тычкивский написал в Facebook, что в результате инцидента также пострадали двое студентов академии. Один из них – 17-летний Максим – от удара бейсбольной битой получил разрыв селезенки. Ему сделали операции, и он сейчас находится в больнице.

Руководитель полиции Полтавщины Андрей Замахин заявил, что одним из нападавших оказался сотрудник батальона патрульной службы особого назначения “Полтава“. В выписке из Единого реестра досудебных расследований, которую опубликовал Роман Тычкивский, отмечается, что полицейского зовут Василий Твердлохлеб.

Открыто уголовное производство по статьям “умышленное тяжкое телесное повреждение“ и “умышленное легкое телесное повреждение“ Уголовного кодекса Украины. Дело будет расследовать Государственное бюро расследований. Замахин заявил, что по его приказу назначено служебное расследование, после завершения которого решат, оставлять ли нападавшего на службе.

Как сообщалось, в Полтаве на улице Небесной Сотни поздним вечером 29 сентября мужчина открыл огонь из-за шумной компании, которая пыталась приставать к его жене. Инцидент засняли очевидцы.

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