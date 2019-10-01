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Порошенко не явился на судебно-психологическую экспертизу

Комментариев: 5
Экспертиза с применением полиграфа назначена на сегодня, но пока экс-президент на нее не пришел.
Порошенко не явился на судебно-психологическую экспертизу
Порошенко не явился на судебно-психологическую экспертизу
Фейсбук Петра Порошенко

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Пятый президент Украины Петр Порошенко во вторник утром не явился на судебно-психологическую экспертизу на полиграфе в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Об этом сообщил заведующий отделом психологических исследований Института Юрий Ирхин, передает УНН.

Постановлением судьи Печерского районного суда была назначена судебно-психологическая экспертиза Порошенко Петра Алексеевича с применением компьютерного полиграфа. Сейчас мы готовы к проведению, - сказал Ирхин.

По его словам, экспертизу не отменили и ждут Порошенко.

Сейчас единственная преграда - это то, что Петр Алексеевич пока не приехал, - сказал Ирхин.

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Проведение данной экспертизы было назначено на 1 октября, но, как сообщается, по состоянию на 10:40 Порошенко пока не появился в институте судебных экспертиз. При этом Ирхин не указал, на какое именно время была назначена экспертиза.

Напомним, на прошлой неделе Петра Порошенко снова допросили в НАБУ.

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Теги: Петр Порошенко, экспертиза
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Комментариев (5)
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alex-zol    01.10.2019, 12:36
Оценка:  +1
alex-zol
ахаха
fkrfyfan    01.10.2019, 12:25
Оценка:  +1
fkrfyfan
Да очередной запой у хряка
nelci    01.10.2019, 12:16
Оценка:  +2
nelci
Справку получит из психдиспансера, потеряет право на переизбрание, хотя.... у нас возможно все!
VSHIVANKA    01.10.2019, 12:08
Оценка:  +3
VSHIVANKA
БУХАЕТ ХРЯК....)))
kapablankas    01.10.2019, 12:04
Оценка:  +6
kapablankas
он Мишу в военкомат повез
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