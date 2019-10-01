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Суд отказался вернуть Вилкула в СИЗО

Комментариев: 1
Днепровский апелляционный суд отказался ужесточить меру пресечения для экс-нардепа.
Вилкула и Колесникова ранее отпустили на поруки
Вилкула и Колесникова ранее отпустили на поруки
"Честно"

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Днепровский апелляционный суд отказался ужесточить меру пресечения для бывшего депутата Верховной Рады Александра Вилкула. Решение объявила коллегия судей утром 1 октября, передает Lb.ua.

"Коллегия судей постановила: апелляционную жалобу прокурора Соколова оставить без удовлетворения", - объявила судья. 

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"Постановление Октябрьского районного суда Днепра от 16 сентября 2019 года, которой Вилкулу Александру Юрьевичу избрана мера пресечения в виде личного поручительства, оставить без изменений", - отметила она. Вилкула на поруки взял действующий нардеп Дмитрий Шпенов.

Напомним, 18 сентября стало известно, кто взял на поруки Вилкула и Колесникова.

 

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Теги: Вилкул, суд, мера пресечения, апелляция
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Комментариев (1)
fkrfyfan    01.10.2019, 12:26
Оценка:  -1
fkrfyfan
хряка поросёнко когда арестуют?
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